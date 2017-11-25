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Türkiye'nin uydu test merkezini gezmek ister misiniz?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ bünyesinde inşa edilen ve Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği uyduların testlerini gerçekleştiren tesis internet sitesinden sanal olarak gezilebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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6
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ'ın UMET binası web sitesi üzerinden 360 derece görüntülerle internet kullanıcılarının ziyaretine açıldı. Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği uyduların yine yerli imkanlarla test edilmesi amacıyla oluşturulan tesisin içi görüntüleriyle filmlerde gördüğümüz mekanları andırıyor. 
Yüksek teknoloji test sistemlerinin kullanıldığı tesiste uyduların montajı, entegrasyonu ve test işlemleri gerçekleştiriliyor.
Toplamda 3.800 metrekarelik alana kurulu olan tesis kütlesi 5 tona kadar olan birden çok uydunun aynı anda montaj ve test faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. 
Elektromanyetik Girişim/Uyumluluk testleri, akustik testler, ısıl vakum testleri, titreşim ve şok testleri, kütle özellikleri ölçümleri, güneş paneli açılma testleri ve kompakt anten testleri gibi detaylı bir çok test işlemi gerçekleştirilen tesis sayesinde uyduların fırlatıldıktan sonra başarıyla görev yapabilecek konuma gelmesi sağlanıyor.
Tesisi aşağıdaki linke tıklayarak sanal ortamda ziyaret edebilirsiniz. 
https://www.tai.com.tr/uset360/
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sheff2x 2 yıl en beğenilen
güzel olmuş
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ONY86 2 yıl
okulunu da okuduk ama burası ve benzeri yerlere torpilimiz olmadığı için giremedik.torpil yapılıyor iddiasında değilim ama sadece bi baktırılıp geri gönderilmek biraz koyuyo.
okulunu da okuduk ama burası ve benzeri yerlere torpilimiz olmadığı için giremedik.torpil yapılıyor iddiasında değilim ama sadece bi baktırılıp geri gönderilmek...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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sdbz 2 yıl
Türkçe konuşan bir rehber mi yok ben mi bulamadım?
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sheff2x 2 yıl en beğenilen
güzel olmuş
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ONY86 2 yıl
okulunu da okuduk ama burası ve benzeri yerlere torpilimiz olmadığı için giremedik.torpil yapılıyor iddiasında değilim ama sadece bi baktırılıp geri gönderilmek biraz koyuyo.
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kadirirdem 2 yıl ONY86
Maalesef torpil büyük sıkıntı.
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Wi Fi 2 yıl ONY86
İddia etseydin daha çok beğeni alırdın, ilk sırada senin yorumun olurdu, insanlar doğru veya yanlış diye bakmazdı.
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