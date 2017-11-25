Türkiye'nin uydu test merkezini gezmek ister misiniz?

TUSAŞ'ın UMET binası web sitesi üzerinden 360 derece görüntülerle internet kullanıcılarının ziyaretine açıldı. Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği uyduların yine yerli imkanlarla test edilmesi amacıyla oluşturulan tesisin içi görüntüleriyle filmlerde gördüğümüz mekanları andırıyor.

Yüksek teknoloji test sistemlerinin kullanıldığı tesiste uyduların montajı, entegrasyonu ve test işlemleri gerçekleştiriliyor.

Toplamda 3.800 metrekarelik alana kurulu olan tesis kütlesi 5 tona kadar olan birden çok uydunun aynı anda montaj ve test faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor.

Elektromanyetik Girişim/Uyumluluk testleri, akustik testler, ısıl vakum testleri, titreşim ve şok testleri, kütle özellikleri ölçümleri, güneş paneli açılma testleri ve kompakt anten testleri gibi detaylı bir çok test işlemi gerçekleştirilen tesis sayesinde uyduların fırlatıldıktan sonra başarıyla görev yapabilecek konuma gelmesi sağlanıyor.

Tesisi aşağıdaki linke tıklayarak sanal ortamda ziyaret edebilirsiniz.



https://www.tai.com.tr/uset360/