Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı

Türkiye’ye ilk teslimatının 21 Haziran tarihinde yapılması planlanan F-35 savaş uçakları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Teslim edilecek ilk uçak dün itibariyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı F-35 savaş uçağını test pilotu Commander Wilson uçurdu.

F-35’in test uçuşu esnasında üzerinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri forsu dikkat çekti. İlk kez havalanan savaş uçağına bir adet F-16 uçağı da eşlik etti. Türkiye’ye teslim edilecek F-35’ler için planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğu, ilk olarak 30 tane alınacağı açıklandı.

F-35'ler için hazırlıklar devam ediyor

Öte yandan, teslimatı yapılacak F-35’ler için Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırlıkları da devam ediyor. ABD’ye giden iki savaş pilotumuza uçakla ilgili özel eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35’lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

F-35 savaş uçaklarının Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4’lerin yerini alacak uçaklar için uçak bakım hangarları yeniden elden inşa edilecek. Bazı uçak sığınakları da F-35’ler için modernize edilecek.

F-35 Teknik Özellikleri

AZAMİ HIZ: 1932 km/sa (1.6 Mach)

MENZİL: 1667 km

AZAMİ İRTİFA: 18.288 m (60 bin feet)

UZUNLUK: 15.6 m

YÜKSEKLİK: 4.3 m

AĞIRLIK: 13.1 ton

AZAMİ AĞIRLIK: 31.8 ton

https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/f-35lerin-yeni-yuvalari-belli-oldu/1141914