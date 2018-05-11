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Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı

Türkiye'ye teslim edilecek F-35 tipi savaş uçaklarından ilki, 10 Mayıs'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi. F-35'e ilk uçuşunda bir F-16 eşlik etti. İşte Türkiye'ye gelecek F-35'in özellikleri:
1 yıl
10,1b
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71
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı
 

Türkiye’ye ilk teslimatının 21 Haziran tarihinde yapılması planlanan F-35 savaş uçakları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Teslim edilecek ilk uçak dün itibariyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı F-35 savaş uçağını test pilotu Commander Wilson uçurdu.

F-35’in test uçuşu esnasında üzerinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri forsu dikkat çekti. İlk kez havalanan savaş uçağına bir adet F-16 uçağı da eşlik etti. Türkiye’ye teslim edilecek F-35’ler için planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğu, ilk olarak 30 tane alınacağı açıklandı.

F-35'ler için hazırlıklar devam ediyor

Öte yandan, teslimatı yapılacak F-35’ler için Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırlıkları da devam ediyor. ABD’ye giden iki savaş pilotumuza uçakla ilgili özel eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35’lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

F-35 savaş uçaklarının Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4’lerin yerini alacak uçaklar için uçak bakım hangarları yeniden elden inşa edilecek. Bazı uçak sığınakları da F-35’ler için modernize edilecek.

F-35 Teknik Özellikleri

  • AZAMİ HIZ: 1932 km/sa (1.6 Mach)
  • MENZİL: 1667 km
  • AZAMİ İRTİFA: 18.288 m (60 bin feet)
  • UZUNLUK: 15.6 m
  • YÜKSEKLİK: 4.3 m
  • AĞIRLIK: 13.1 ton
  • AZAMİ AĞIRLIK: 31.8 ton

https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/f-35lerin-yeni-yuvalari-belli-oldu/1141914 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sazankiller 1 yıl en beğenilen 9600_G_T
Yine boş yorum. Amerika f22 kime sattı da sanada satacak?
1 Yanıt Yanıtla +43
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Assassino! 1 yıl
Hayret. Seçim de yaklaşıyor ama ''yerli f-35'imiz göklerde'' diye bir haber yapılmamış.
İyi iyi gelişme var
3 Yanıt Yanıtla +31
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Witcher3 1 yıl
Atina yolu iyice kısaldı hayırlısıyla
Yanıtla +28
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tavakspor 1 yıl
karamsar olmak da istemiyorum ama bizim düşmanımız aşşağı mahalle devletleri değil abdnin ta kendisi...şimdiden adamlarda kaç tane f22 filosu var...ilkini 1 yıl sonra alacağımız 3-5 uçak için çok yükselmeyelim dayak yeriz...dua edelim abdnin çökeceği yerlerde başkalarının da gözü olsun...anca böyle zaman kazanırız...
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DH Misafiri 1 yıl
adamlar f22 yi ingiltereye vermiyor sana mı verecek ?
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DH Misafiri 1 yıl
ABD'nin 50 yıl önceki teknolojisini biz alıyoruz.Fazla ilerledik biraz frene basalım :D :D
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DH Misafiri 1 yıl
Bazı Arkadaşlar Yine çekememezlik adı altında kendilerininde saçma buldugu yorumlar yapmış Öncelikle Bu Uçak herşeyden önce pskolojik bir silah bunu unutmayalım sebeblerinden biride Radar İzinin nerdeyse bir buzdolabı kadar olması stealt bir ucak ciddi derecede. Elektronik sistemleri çok iyi Bu Ucakla Düşman Bölgesinin içine
ciddi derecede girebilir istihbarat toplayıp it dalaşına girip Som-J Seyir Füzesini fırlatıp düze daha yere düşmeden ortadan kaybolabilirsiniz Yani cok cidd bir silah ayrıca eklemek isterim bazı arakdaşlar senato engeller vs demiş alımı ama yok oyle bişi ucakların govde ve bazı yapılarını biz uretiyoruz normal bir alıcı olsak engelleme şansları vardı ama ciddi tedarikciyiz Ve Yine cahil arakdaşların yazdıgı bir diger şeyse Nie Rus Su Serisi Uçaklardan almıyoruz? Cevabı cok basit sen bir nato ülkesisin silahlardan az cok anlayan biri bile NATO Standartı die birşey oldugunu bilir Bizim F-16 Pilotlarımızda Su Serisi pilotların kullanım şekilleri tamamen farklı yani Rusların Ucak dinamikleri acayip karmaşık Umarım Hava kuvvetlerimizde 100 tane görme fırstımız olur
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ULYSES 1 yıl
Ben bu blokladığın yaratığın mesajını neden cevaplarımda görüyorum? Yönetim buna çare bulsun. İlla böcek ilacı mı kullanacağız.
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haylaz__ 1 yıl
Olumsuz yorum yapanlardan rica ediyorum
Lütfen toplanıp sizde bir uçak yapın sizden alsın devlet
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hollowman_ 1 yıl
Yunanlılar forumlarda kuduruyor. "nolur engelleyin türklere f-35 verilmesini nooolur" aç köpekler.
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muammer816 1 yıl
bu f35 yeni nesil savaş uçaklarını,yapılan antlaşmalara ve üretimlerinin parçası olmamıza rağmen bize vermeyeceklerini düşünüyorum.bu bakımdan el altından rusya ve/veya çin'den yeni nesil savaş uçağı temini çalışmalarına başlanması gerektiğini düşünüyorum.modern milli savunma hazırlıklarımıza hız vermemiz gerekiyor.ortadoğu daha da karışacak gibi duruyor.
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jaguar19 1 yıl
F35 günümüz ucaklarindan çok farklı bir klasmanda.
Eksikleri olabilir illaki olacaktir F16 da nerelerden geldi.
İsrail hava kuvvetleri mensubu pilotlar bile övgüler yagdirmis bu uçağa.Bile diyorum çünkü bünyesinde f15 barındıran son derece aktif bir kuvvet.
1 Yanıt Yanıtla
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kartal172 1 yıl jaguar19
jaguar19
F35 günümüz ucaklarindan çok farklı bir klasmanda.
Eksikleri olabilir illaki olacaktir F16 da nerelerden geldi.
İsrail hava kuvvetleri mensubu pilotlar bile övgüler yagdirmis bu uçağa.Bile diyorum çünkü bünyesinde f15 barındıran son derece aktif bir kuvvet.

Bu arada ek bilgi olsun F-15 ler girdikleri hiçbir angajman dan mağlup çıkmamıştır.
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Savunma sanayii bilgisi wiki ve sputnik haberlerinden ibaret olanlar gelmiş F-35'i kötülüyor
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