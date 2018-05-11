Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı

F-35’in test uçuşu esnasında üzerinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri forsu dikkat çekti. İlk kez havalanan savaş uçağına bir adet F-16 uçağı da eşlik etti. Türkiye’ye teslim edilecek F-35’ler için planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğu, ilk olarak 30 tane alınacağı açıklandı.
F-35'ler için hazırlıklar devam ediyor
Öte yandan, teslimatı yapılacak F-35’ler için Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırlıkları da devam ediyor. ABD’ye giden iki savaş pilotumuza uçakla ilgili özel eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35’lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.
F-35 savaş uçaklarının Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4’lerin yerini alacak uçaklar için uçak bakım hangarları yeniden elden inşa edilecek. Bazı uçak sığınakları da F-35’ler için modernize edilecek.
F-35 Teknik Özellikleri
- AZAMİ HIZ: 1932 km/sa (1.6 Mach)
- MENZİL: 1667 km
- AZAMİ İRTİFA: 18.288 m (60 bin feet)
- UZUNLUK: 15.6 m
- YÜKSEKLİK: 4.3 m
- AĞIRLIK: 13.1 ton
- AZAMİ AĞIRLIK: 31.8 ton
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/f-35lerin-yeni-yuvalari-belli-oldu/1141914 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ciddi derecede girebilir istihbarat toplayıp it dalaşına girip Som-J Seyir Füzesini fırlatıp düze daha yere düşmeden ortadan kaybolabilirsiniz Yani cok cidd bir silah ayrıca eklemek isterim bazı arakdaşlar senato engeller vs demiş alımı ama yok oyle bişi ucakların govde ve bazı yapılarını biz uretiyoruz normal bir alıcı olsak engelleme şansları vardı ama ciddi tedarikciyiz Ve Yine cahil arakdaşların yazdıgı bir diger şeyse Nie Rus Su Serisi Uçaklardan almıyoruz? Cevabı cok basit sen bir nato ülkesisin silahlardan az cok anlayan biri bile NATO Standartı die birşey oldugunu bilir Bizim F-16 Pilotlarımızda Su Serisi pilotların kullanım şekilleri tamamen farklı yani Rusların Ucak dinamikleri acayip karmaşık Umarım Hava kuvvetlerimizde 100 tane görme fırstımız olur
Lütfen toplanıp sizde bir uçak yapın sizden alsın devlet
Eksikleri olabilir illaki olacaktir F16 da nerelerden geldi.
İsrail hava kuvvetleri mensubu pilotlar bile övgüler yagdirmis bu uçağa.Bile diyorum çünkü bünyesinde f15 barındıran son derece aktif bir kuvvet.
Bu arada ek bilgi olsun F-15 ler girdikleri hiçbir angajman dan mağlup çıkmamıştır.
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