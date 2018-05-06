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Otokar'ın yeni zırhlı aracı Efes 2018'de görücüye çıkacak

Türk savunma sanayii üreticilerinden Otokar, yeni Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracını yarın başlayacak Efes 2018 tatbikatında sergileyecek. İşte Otokar'ın yeni zırhlısı hakkında bilinenler:
1 yıl
6,4b
1
21
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otokar'ın yeni zırhlı aracı Efes 2018'de görücüye çıkacak
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Türk savunma sanayii üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atış Tatbikatı kapsamında görücüye çıkaracak. İzmir’in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak olan tatbikat, 11 Mayıs tarihine kadar sürecek. Otokar burada Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı’nın ilk kez sergileyecek.

Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma imkanı sunacak. Yük taşıma amacının dışında kasasına monte edilen uçaksavar silahıyla ateş gücü de sağlayacak. Araçta sürücü dahil 2 personel bulunacak. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen zırhlı araç, 700 kilometre menzile sahip olacak. 5,56 ve 7,62 milimetre silahlar ile 120 milimetre havanla görev yapabilecek.

Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracın diğer donanımları arasında ön termal ve geri görüş kamerası, merkezi lastik şişirme sistemi ve karartma sistemi standart olarak yer alıyor. Kurtarma vinci, NBC korunma donanımı, konum belirleme sistemi ve ön ısıtma sistemi de isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-yeni-zirhlisi-gorucuye-cikiyor/1136601 Yorum Yaz
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Black_Ang3l 1 yıl en beğenilen
Ama motoru yerli degil?
Bunlar hep goz boyama. Secimler yaklasti ya. Ahh ah.
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DH Misafiri 1 yıl
anlayamadım gitti. Rheinmetall Leopardı yapıyor, ama motoru kendi yapmıyor. Otokar’da bir kusur yok burada. Güç grubu projesi dahilinde geliştirilecek yerli motorlar Biraz bekleyin...
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XFalconX 1 yıl
bir şeylerden başlamak lazım herşeye muhalefet olmakla yol alınmıyor helal olsun
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murat1981pls 1 yıl
Allah çalışana verir ha gayret muhendıs kardesler motorunuda yaparsınız siz..
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powertr06 1 yıl
Şunun sivil versiyonunu yapsalar çok sağlam olur.
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stalker(1979) 1 yıl
Bunu yapan Otokar istese yerli otomobil de yapar aslında.
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sistemli adam 1 yıl
fites topuzu yerli değil.
seçim yatırımı.
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brhn1 1 yıl
segileyecek derken :D
gene bir klasik basın bülteni,
efes biteli kaç gün oldu arkadaşlar!!!
halen efes 18' de sergilenecek deniyor :D
şaka gibi, bir haber değil advertorial bence, insan bir kontrol eder bence bu nedir diye!
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brscnk17 1 yıl brhn1
Efes 2018 tatbikatına hazırlık olarak çalışmalar bir süredir yapılıyor. Fakat Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atış Tatbikatı 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
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Bay Robot 1 yıl
Sorun üretimde değil. Tek bir arabayı tasarlamakta yapmakta değil. O arabanın her parçasını üretecek sanayimizin olmaması...
Ayrıca motor ve saire burada üretilmiyor yani yerli değil. Ülkede yapılan en karnaşık döküm rögar kapağı o yüzden yok üretiyoruz falan havalara girmeyin bunlar seçim öncesi gaza getirme...
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devrimdoga 1 yıl Bay Robot
türkiyede üretim yapan sanayi firmasında çalışan birisiyim. bizler namlu yapmaktan aciziz, motor gibi şeyler bu kafayla ancak hayal edilir... he biz firma olarak kendimize yaparız, ancak trafiğe çıkmasın diye el bile koyarlar.
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RaptorFX 1 yıl
Toyota bunu beğenmedi.
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Black_Ang3l 1 yıl en beğenilen
Ama motoru yerli degil?
Bunlar hep goz boyama. Secimler yaklasti ya. Ahh ah.
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muroooo19 1 yıl Black_Ang3l
şunun sviller için binilebilir versiyonunu yapsalr tam seçim yatırım oluırdu biliyon mu



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