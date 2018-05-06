Otokar'ın yeni zırhlı aracı Efes 2018'de görücüye çıkacak

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Türk savunma sanayii üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atış Tatbikatı kapsamında görücüye çıkaracak. İzmir’in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak olan tatbikat, 11 Mayıs tarihine kadar sürecek. Otokar burada Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı’nın ilk kez sergileyecek.

Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma imkanı sunacak. Yük taşıma amacının dışında kasasına monte edilen uçaksavar silahıyla ateş gücü de sağlayacak. Araçta sürücü dahil 2 personel bulunacak. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen zırhlı araç, 700 kilometre menzile sahip olacak. 5,56 ve 7,62 milimetre silahlar ile 120 milimetre havanla görev yapabilecek.

Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracın diğer donanımları arasında ön termal ve geri görüş kamerası, merkezi lastik şişirme sistemi ve karartma sistemi standart olarak yer alıyor. Kurtarma vinci, NBC korunma donanımı, konum belirleme sistemi ve ön ısıtma sistemi de isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.





https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-yeni-zirhlisi-gorucuye-cikiyor/1136601