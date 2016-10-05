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Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü

Hubble Teleskobu’ndan 7 kat yüksek çözünürlüklü ve Avrupa’nın en büyüğü olacak, yerli tasarıma sahip dev bir teleskop yapımı için çalışmalar başladı İlgi çekici detaylar yazımızda:
2 yıl
28,8b
1
99
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü
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Hubble Uzay Teleskobu ya da kısa adıyla HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasının bir ürünü olarak geliştirildi. Uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan uzay teleskobu, astronomi dünyasında ilgi uyandıran bilgiler sunması ile çok popüler olmuştu.

Her ne kadar Hubble teleskobu ile kullanım amacı, konumu ve potansiyeli adına aynı niteliklere haiz olmasa da Atatürk Üniversitesi ve FMV Işık Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, tasarımı milli olanaklarla gerçekleştirilecek olan bir teleskop geliştirmek için çalışmalara başladı.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi kapsamında kullanılacak olan teleskop, ışınımın dalga boyu 750 nanometre ile 1 mikrometre arasındaki kızılötesi bölgede gözlem yapabilme imkanı sunacak.

Görsel Antalya'daki Tübitak Gözlem Evi'ne aittir. 

Avrupa’nın En Büyüğü

FMV Işık Üniversitesi tarafından üretilecek olan Adaptif Optik Sistemi ile hayata geçirilecek olan teleskop, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük astronomik gözlem ünitesi olarak önemli bir yer edinecek.

Ne Kadara Mal Olacak?

Tasarımı %100 yerli olanaklarla tamamlanacak olan teleskobun üretimi ise Avrupa’da gerçekleştirilecek. Türk mühendislerine bu alanda tecrübe kazandıracak olması adına son derece stratejik bir öneme sahip olan teleskop projesi, toplamda 150 milyon liraya mal edilecek.

Ne Zaman Hizmete Girecek?

2019 yılına kadar üretim dahil tamamlanması ve hizmet vermeye başlaması planlanan dev teleskop, Erzurum Atatürk Üniversitesi denetiminde hizmet verecek. Erzurum sınırları içinde bulunan 3170 metre rakıma sahip Karakaya Tepesi’ne yerleştirilecek olan DAG teleskobu, İsviçre’deki School of Business and Engineering Vaud tarafından üretilecek.


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FatihAsl 2 yıl en beğenilen Mr.Data
Mr.Data

O parayla saray yapılabilirdi!!


;))

Sarayda lazım, Teleskopta lazım, köprüde lazım, yolda lazım, hastanede lazım, demiryolu da lazım, metroda lazım, havalimanı da lazım, nükleer santral de lazım, rüzgar tribünleri de lazım, tünellerde lazım, okullarda lazım, camilerde lazım.......
Mr.DataO parayla saray yapılabilirdi!!;))Sarayda lazım, Teleskopta lazım, köprüde lazım, yolda lazım,...
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3 Yanıt Yanıtla +104
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DeepNote 2 yıl
iyi gidiyoruz iyi bir haltı da beğenin arkadaş ya.
Şimdi Avrupa'da ürettirirsin sonra kendin yapmaya başlarsın. Bakın uydularımızın büyük bölümünde artık kendi mühendislerimizin mimarisi kullanılıyor. Önceden yüzde yüz yabancıydı, şimdi yüzde 20'si yerli yapılabiliyorsa bile bir ürünün gelişme diyemez miyiz ?
Önceden Almanya'dan tank alırdık, şimdi motoru hariç ( ki dizel maline üretilecek ülkemizde) neredeyse tamamen yerli Altay tankı yapıyoruz.
Önceden Abd'nin hurdaya ayırmak üzere olduğu savaş gemilerini hibe alırdık, şimdi kendi tershanelerimizde ürettiğimiz korvetlerimiz var MİLLİ YAZILIM kullanılan
Hava savunma füzelerini Nato ülkelerinden dilenirdik şimdi çalışmaları başladı 1-2 seneye kendi uzun menzilli hava savunma füzelerini üreteceğiz.
Kendinizi ve ülkenizi aşşağılamayı rica ediyorum bırakın. Güven duyun ülkenize ve yetişmiş insanlarınıza
iyi gidiyoruz iyi bir haltı da beğenin arkadaş ya.Şimdi Avrupa'da ürettirirsin sonra kendin yapmaya başlarsın. Bakın uydularımızın büyük bölümünde artık ke...
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2 Yanıt Yanıtla +86
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metalmilita 2 yıl Mr.Data
Mr.Data
O parayla saray yapılabilirdi!!


;))

Tabi canım simdi hep saray yapılıyor, bu projeler de hep önceden yapılmış olanlar
Mr.DataO parayla saray yapılabilirdi!!;))Tabi canım simdi hep saray yapılıyor, bu projeler de hep önceden ya...
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Yanıtla +37
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DH Misafiri 7 ay
çok ama çok geç kaldık böyle şeyler için. ama olsun bi yerden başlamak lazımdı. bilim teknoloji uzay astronomi hep ilgimi çeken şeylerdi. imrenirdim diğer ülkelerin böyle çalışmalar yapmasına. akp gücünü toplumu kendi ideolojisine yönlendirmeye çalışmak yerine keşke hep bilim ve teknolojiye yatırım yapsaydı ozaman toplumun desteğini zaten kazanırdı. ama hep boş işler peşinde koşturdular hep gösteriş ihtişamla içi boş bir ülke yarattılar. umuyorum gördüler bazı şeyleri ve neyin önemli oluduğunu. böyle haberler umutlandırıyor beni. emeği geçenlere teşekkürler.
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DH Misafiri 2 yıl
bazı kişilere ne yaparsak yapalım genede yaranamıyoruz sırf siyasi görüşleri yüzünde ulan uzaya çıksak 'nolmuş millet 80 yıl önce aya çıktı senin yaptığında bişeymi der' ama aya gitmenin gereksiz masraf olduğunu sadece abd nin söyyetlere karşı göz dağı vermek için yaptığını bilmez o eleştirenler elinizi vicdanınıza koyun ülkende bilim alanında bir gelişme olmuş tebrik etmek veya geç kalınmıştı ama umarım daha iyisini yapabilecek kabiliyete geliriz gibi olumlu ve yapıcı yorumlar yazmak yerine bir düşmanlık tasyıyosunuz siz vatanınızı seviyormusuz şimdi ulan 20 yıl önce bırak gözlem evi yapmayı normal yerli el teleskobu yapabiliyormuyduk tamam geç kaldık deyin neden yabancı bir üniversitede üretiliyor deyin ama bunun bir ilk olduğunu unutmayın bu alana yeni giriyoruz ve bence bu çok iyi bir başlangıç lütfen. bakın bu ülke 80 sene bu yıkıcı eleştiriler yüzünden başı ne haldeydi devrim arabası, yerli uçak fabrikası. şimdi bu ve bunun gibi projelerin sonu devrim arabası gibi olmasını istiyormusunuz bari emeği geçenlere saygınız olsun
umarım bu yazıyı dikkate alırsınız
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DH Misafiri 2 yıl
bence çok bile geç kaldık bu işlere girmeye 1400 ve 1600 yeni dünyayı keşfetmede geç kalıp oyun dışı edildik sonumuz hüsran oldu şimdi gene yeni dünyalar keşfediliyor gene oyun dışında kalırsak eğer bu sefer çok geç olur bizde bu yarışa dahil olmalıyız hatta bu yarışın içinde önemli bir faktör olmamız gerekir bana kalsa fırlatma rampaları ile yapılmalı çok kurumun bütçesi düşürülerek bütün yatırımları gök bilimine yapmalıyız ki bu sefer çok geç kalmayalım..
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DH Misafiri 2 yıl
Bu büyüklük konusunu bu kadar büyüyütmemek lazım sonuç olarak işlevi önemli.O yaptığınız havaalanı teleskop hastane işlevini 100 kullanamazsa büyüklüğü bir anlama gelmez sadece birilerini zengin etmeden önce çıkamaz.
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DH Misafiri 2 yıl
Hubble teslescobu 1990 yilinda uzaya gonderildi gozlem yapiyor su an 2016 dikkati'nizi cekerim !!! Sicak suyu tekrardan kesfetmeye gerek yok
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DH Misafiri 2 yıl
bu yorumu yerli uçak haberi için az önce yazmştım burayada kesip yapıştırıyorum. muhabbet aynı çünki burayada cuk oturuyor,
%20 yerli yada %80 yerli ne farkeder arkadaş. bu neyin hazımsızlığı anlamıyorum. bir tane olumlu yorum yok. türk milleti imkanları ölçüsünde bişeyler yapamazmı yapmamalı mı yaparsa önce bunu hepbirlikte biz mi aşağılamamız lazım. %100 yerli diye neredeyse dünyada böyle bir kavram yok. herşeyini kendin yapman gerekmiyor. çin taklit sanayisi yola çıkıp 5. nesil savaş uçağını yaptı. birşeyler üretmek için biryerden başlamak gerekmiyormu. bu yaklaşım cumhuriyet döneminde türkiyede uçak üretilmek istendiğindede görülmüş başlarına ne geldiği malum. lütfen
bu projelerde çalışan insanlarımızın emeklerine saygısızlık etmeyelim en azından. bu millet bunlarıda daha iyilerinide yapabilecek kapasitede. her yorumda olumsuzluk ve umutsuzluk pompalamayalım. lütfen...
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asau 2 yıl
Teleskobun Avrupanın en büyüğü olması marifet değil. Marifet Avrupanın en küçük teleskopu bile olsa yeni keşifler yapabilmek. Yoksa Karsdan Edirneye kadar uzanan bir teleskop yapsan metal yığınından başka bir şey ifade etmez.

Yeni keşifler umuduyla başarılar!
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chevythunder 2 yıl
Yerli araba isi vardı bir ara secimden sonra haberleri piyasadan kalktı
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Ezio-Auditore 2 yıl chevythunder
blackkedi

Yerli araba isi vardı bir ara secimden sonra haberleri piyasadan kalktı


batı bizi kıskanıyor ne demek kalktı falan israil dölü müsün sen ? cadillac arabayı alıp üstüne kamuflaj giydirip yerli diye millete satarız yersen tabi
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TheNewAtilla 2 yıl
Tebrik ediyorum güzel proje. Çalışan arkadaşlara kolay gelsin.



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Guest-8EF5824CF 2 yıl
Aklıma bu geldi;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hangi seçim öncesine yetişecekmiş teleskop ?
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