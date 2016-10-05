Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü

Her ne kadar Hubble teleskobu ile kullanım amacı, konumu ve potansiyeli adına aynı niteliklere haiz olmasa da Atatürk Üniversitesi ve FMV Işık Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, tasarımı milli olanaklarla gerçekleştirilecek olan bir teleskop geliştirmek için çalışmalara başladı.
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi kapsamında kullanılacak olan teleskop, ışınımın dalga boyu 750 nanometre ile 1 mikrometre arasındaki kızılötesi bölgede gözlem yapabilme imkanı sunacak.
Avrupa’nın En Büyüğü
FMV Işık Üniversitesi tarafından üretilecek olan Adaptif Optik Sistemi ile hayata geçirilecek olan teleskop, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük astronomik gözlem ünitesi olarak önemli bir yer edinecek.
Ne Kadara Mal Olacak?
Tasarımı %100 yerli olanaklarla tamamlanacak olan teleskobun üretimi ise Avrupa’da gerçekleştirilecek. Türk mühendislerine bu alanda tecrübe kazandıracak olması adına son derece stratejik bir öneme sahip olan teleskop projesi, toplamda 150 milyon liraya mal edilecek.
Ne Zaman Hizmete Girecek?
2019 yılına kadar üretim dahil tamamlanması ve hizmet vermeye başlaması planlanan dev teleskop, Erzurum Atatürk Üniversitesi denetiminde hizmet verecek. Erzurum sınırları içinde bulunan 3170 metre rakıma sahip Karakaya Tepesi’ne yerleştirilecek olan DAG teleskobu, İsviçre’deki School of Business and Engineering Vaud tarafından üretilecek.
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Sarayda lazım, Teleskopta lazım, köprüde lazım, yolda lazım, hastanede lazım, demiryolu da lazım, metroda lazım, havalimanı da lazım, nükleer santral de lazım, rüzgar tribünleri de lazım, tünellerde lazım, okullarda lazım, camilerde lazım.......
Şimdi Avrupa'da ürettirirsin sonra kendin yapmaya başlarsın. Bakın uydularımızın büyük bölümünde artık kendi mühendislerimizin mimarisi kullanılıyor. Önceden yüzde yüz yabancıydı, şimdi yüzde 20'si yerli yapılabiliyorsa bile bir ürünün gelişme diyemez miyiz ?
Önceden Almanya'dan tank alırdık, şimdi motoru hariç ( ki dizel maline üretilecek ülkemizde) neredeyse tamamen yerli Altay tankı yapıyoruz.
Önceden Abd'nin hurdaya ayırmak üzere olduğu savaş gemilerini hibe alırdık, şimdi kendi tershanelerimizde ürettiğimiz korvetlerimiz var MİLLİ YAZILIM kullanılan
Hava savunma füzelerini Nato ülkelerinden dilenirdik şimdi çalışmaları başladı 1-2 seneye kendi uzun menzilli hava savunma füzelerini üreteceğiz.
Kendinizi ve ülkenizi aşşağılamayı rica ediyorum bırakın. Güven duyun ülkenize ve yetişmiş insanlarınıza
Tabi canım simdi hep saray yapılıyor, bu projeler de hep önceden yapılmış olanlar