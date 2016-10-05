Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü

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Hubble Uzay Teleskobu ya da kısa adıyla HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasının bir ürünü olarak geliştirildi. Uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan uzay teleskobu, astronomi dünyasında ilgi uyandıran bilgiler sunması ile çok popüler olmuştu.

Her ne kadar Hubble teleskobu ile kullanım amacı, konumu ve potansiyeli adına aynı niteliklere haiz olmasa da Atatürk Üniversitesi ve FMV Işık Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, tasarımı milli olanaklarla gerçekleştirilecek olan bir teleskop geliştirmek için çalışmalara başladı.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi kapsamında kullanılacak olan teleskop, ışınımın dalga boyu 750 nanometre ile 1 mikrometre arasındaki kızılötesi bölgede gözlem yapabilme imkanı sunacak.

Görsel Antalya'daki Tübitak Gözlem Evi'ne aittir.

Avrupa’nın En Büyüğü

FMV Işık Üniversitesi tarafından üretilecek olan Adaptif Optik Sistemi ile hayata geçirilecek olan teleskop, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük astronomik gözlem ünitesi olarak önemli bir yer edinecek.

Ne Kadara Mal Olacak?

Tasarımı %100 yerli olanaklarla tamamlanacak olan teleskobun üretimi ise Avrupa’da gerçekleştirilecek. Türk mühendislerine bu alanda tecrübe kazandıracak olması adına son derece stratejik bir öneme sahip olan teleskop projesi, toplamda 150 milyon liraya mal edilecek.

Ne Zaman Hizmete Girecek?

2019 yılına kadar üretim dahil tamamlanması ve hizmet vermeye başlaması planlanan dev teleskop, Erzurum Atatürk Üniversitesi denetiminde hizmet verecek. Erzurum sınırları içinde bulunan 3170 metre rakıma sahip Karakaya Tepesi’ne yerleştirilecek olan DAG teleskobu, İsviçre’deki School of Business and Engineering Vaud tarafından üretilecek.