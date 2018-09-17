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Tuz Gölü'nde yerli roketler yarıştı

Teknofest etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta bir roket yarışması düzenlendi. Tamamı öğrencilerden oluşan 28 farklı ekip, özgün tasarım roketleriyle en yüksek irtifaya çıkmaya çalıştı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Lise ve üniversite öğrencileri, kendi imkanlarıyla ürettikleri roketlerle geçtiğimiz hafta Tuz Gölü'nde yarıştı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve 28 takımın yer aldığı yarışmada genç ekipler, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

ROKETSAN'ın desteğiyle düzenlenen yarışmada öğrencilerin ürettiği özgün roket tasarımlarından bazıları, tam 3 kilometrelik irtifaya kadar çıkabildi.. Roketler bu yüksekliğe 4 kilogramlık faydalı yük taşıdı. Sonrasında ise bu yükler paraşütle tekrar yere indirilmeye çalışıldı.



Aksaray'da düzenlenen yarışma aynı zamanda dünyada ikinci olma özelliği taşıyor. Diğeri ise uzun yıllardır ABD'de düzenleniyor. 6 farklı kıtadan birçok üniversitenin katıldığı bu turnuvada ayrıca İTÜ'den PARS Roket Grubu da uzun yıllardır ülkemizi temsil ediyor. PARS ekibi son olarak 2017'de 100'ü aşkın üniversite arasından üçüncü olmayı başarmıştı.

Tuz Gölü'ndeki turnuvaya ayrıca Savunma ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank ve Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar da katıldı. Varank "gençleri bu yarışmalarla hem havacılık sanayine hem de teknolojiye alıştıracağız" sözlerini kullandı. Bayraktar ise,"Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu. Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz kendi roket tasarımlarını başarıyla fırlattı." ifadelerine yer verdi.

Birinci olan ekibe ROKETSAN'da çalışma imkanı


Yarışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde İstanbul'da düzenlenecek olan Teknofest etkinliklerinde açıklanacak. Birinciye ödülünü başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Ayrıca birinci ekibe ROKETSAN'da iş imkanı sağlanacak.



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AqRaMa 8 ay en beğenilen
bu haber üzerine de boş yorumlar yapanları anlamıyorum gençler daha ne yapsın direkt SpaceX Falcon mu üretsinler adım adım ilerleyecekler işte şimdi emekliyorlar zaman gelecek koşacaklar
bu haber üzerine de boş yorumlar yapanları anlamıyorum gençler daha ne yapsın direkt SpaceX Falcon mu üretsinler adım adım ilerleyecekler işte şimdi emekliyorla...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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maxmania 8 ay
böylesi yarışlara yapılsın devlet desteği, burs desteği. şimdi olmasa ileride faydasını görürüz. devamlılık da önemli. işin doğru yapılması, destek fonlarının doğru insanları bulması için böyle basına ve halka açık yarışlar şeffaflığı arttırdığı için her daim kabulümdür.
böylesi yarışlara yapılsın devlet desteği, burs desteği. şimdi olmasa ileride faydasını görürüz. devamlılık da önemli. işin doğru yapılması, destek fonlarının ...
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
sen koloni kurdunda biz(sen hariç) seni desteklemedik mi?
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eAkman 8 ay
Umarım daha öncekiler gibi sadece yapmış olmak için değil daha da ileriye götürmek için yapılıyordur.
Yolunuz açık olsun gençler. Daha önünüzde okumanız gereken binlerce kitap var. Pes etmediğiniz takdirde başaracaksınız.
Bir de şu oturduğu yerden göbeğini kaşıyan vasıfsız tiplere kulak asmayın. Onlar sadece konuşur.
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mokinto 8 ay
Eğitimi somutlastirmak için böyle alanların açılması harika. Rekabet ve ödül her yaşta güzel motivasyon sağlıyor.
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ymhaslaman 8 ay
Birşeyler yapmak hiçbirşey yapmamaktan iyidir.
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ouzqan 8 ay
Yavaş yavaş da olsa ülke de birşeyler yapılmaya başlamış. Umarım devamı gelir.
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FatihAsl 8 ay
dünya marsa koloni kuruyor, biz havai fişekle oynuyoruz :)
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maxmania 8 ay
böylesi yarışlara yapılsın devlet desteği, burs desteği. şimdi olmasa ileride faydasını görürüz. devamlılık da önemli. işin doğru yapılması, destek fonlarının doğru insanları bulması için böyle basına ve halka açık yarışlar şeffaflığı arttırdığı için her daim kabulümdür.
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jimhendrix 8 ay
Bu sefer hakket yerli mi la?
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AqRaMa 8 ay en beğenilen
bu haber üzerine de boş yorumlar yapanları anlamıyorum gençler daha ne yapsın direkt SpaceX Falcon mu üretsinler adım adım ilerleyecekler işte şimdi emekliyorlar zaman gelecek koşacaklar
1 Yanıt Yanıtla +13
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sniper23 8 ay AqRaMa
Adamlar FalconX üretse bile biz üyeler bir yolunu bulur, eleştirir sıkıntı yok
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