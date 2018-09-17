Tuz Gölü'nde yerli roketler yarıştı

Birinci olan ekibe ROKETSAN'da çalışma imkanı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Lise ve üniversite öğrencileri, kendi imkanlarıyla ürettikleri roketlerle geçtiğimiz hafta Tuz Gölü'nde yarıştı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve 28 takımın yer aldığı yarışmada genç ekipler, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.ROKETSAN'ın desteğiyle düzenlenen yarışmada öğrencilerin ürettiği özgün roket tasarımlarından bazıları, tam 3 kilometrelik irtifaya kadar çıkabildi.. Roketler bu yüksekliğe 4 kilogramlık faydalı yük taşıdı. Sonrasında ise bu yükler paraşütle tekrar yere indirilmeye çalışıldı.Aksaray'da düzenlenen yarışma aynı zamanda dünyada ikinci olma özelliği taşıyor. Diğeri ise uzun yıllardır ABD'de düzenleniyor. 6 farklı kıtadan birçok üniversitenin katıldığı bu turnuvada ayrıca İTÜ'den PARS Roket Grubu da uzun yıllardır ülkemizi temsil ediyor. PARS ekibi son olarak 2017'de 100'ü aşkın üniversite arasından üçüncü olmayı başarmıştı.Tuz Gölü'ndeki turnuvaya ayrıca Savunma ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank ve Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar da katıldı. Varank "gençleri bu yarışmalarla hem havacılık sanayine hem de teknolojiye alıştıracağız" sözlerini kullandı. Bayraktar ise,"Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu. Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz kendi roket tasarımlarını başarıyla fırlattı." ifadelerine yer verdi.Yarışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde İstanbul'da düzenlenecek olan Teknofest etkinliklerinde açıklanacak. Birinciye ödülünü başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Ayrıca birinci ekibe ROKETSAN'da iş imkanı sağlanacak.