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    Tuzlukların üzerine uyarı etiketi yazılması planlanıyor

    Dünya Sağlık Örgütü sodyum tüketiminin %30 oranında azaltılması için 2025 yılına kadar sürecek yeni bir proje belirledi. Çeşitli hükümetler ve gıda firmaları projeyi desteklemek için adım attı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    The World Hypertension League kurumunun bildirisine göre marketlerde ve lokantalarda bulunan tuzlukların üzerinde aynı sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları gibi uyarı etiketleri bulunması gerekiyor.

    Journal of Clinical Hypertension dergisinde Dr. Norm Campbell tarafından yazılan makaleye göre diyetle alınan tuz miktarının azaltılması için yeni adımlar atılması gerektiği bildiriliyor.

    Sağlıksız beslenme ve diyet dünya üzerindeki ölümlerin büyük bir kısmından sorulu tutuluyor ve bu tüketimin en büyük suçlusunu aşırı tuz tüketimi oluşturuyor. 2017 yılında yaklaşık 3 milyon kişinin sağlıksız beslenme ve diyet sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    Sodyum tüketiminin azaltılması planlanıyor

    Dünya Sağlık Örgütü sodyum tüketiminin %30 oranında azaltılması için 2025 yılına kadar sürecek yeni bir proje belirledi. Dünyadaki çeşitli hükümetler ve gıda firmaları da bu projeyi desteklemek için Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içerisinde bulunuyor.

    Dünya üzerindeki birçok ülke, kişilerin daha az tuz tüketmesi için çeşitli teşvik projeleri yürütse de tuzlukların üzerinde uyarı yazısı bulunan hiçbir ülke ve proje bulunmuyor.

    Tuz tüketimi ve erken ölüm


    Aşırı tuz tüketimi kişinin kan basıncının yükselmesine sebebiyet veriyor, yüksek kan basıncı da inme ve kalp kaynaklı erken ölümlerin en büyük sebeplerinden birini oluşturuyor.
    Birçok ülkede işlenmiş gıdaların üzerinde sodyum miktarı belirtilmesine rağmen insanların sodyum miktarını yorumlaması oldukça güç oluyor ve kişiler etiketlerde herhangi bir sağlık uyarısı görmüyor. Bu sebeple gıdaların üzerinde bulunacak uyarı etiketlerinin etkili olacağı ve dünya üzerinde milyarlarca insanın bu uyarıları görebileceği düşünülüyor. Ayrıca uyarı etiketlerinin maliyeti oldukça düşük miktarlarda seyrediyor.
    Uzmanlar birçok kişinin tükettiği tuz miktarını bilmediğini, dolayısıyla tuz tüketiminin zararlı etkilerine maruz kaldığını belirtiyor. Gıdaların üzerine konulacak uyarı etiketleri ile bu tüketim azaltılabilecek gibi görünüyor.


    https://medicalxpress.com/news/2019-09-salt-shakers-tobacco-style-health-experts.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez 16 dk.
    Arkadaşlar kaya & deniz tuzu kullanırsanız sağlığınızdan olmazsınız. Onları alın değirmende çekerek kullanın. Ha şeye inanmayın yok himalaya tuzu. Heeee himalayardan adam 500 gr dışkı taşısa yine de 5-10 tl ye satmaz bilmem anlatabildim mi ? Himalaya tuzları sahtedir.
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    profecco 1 sa.
    Bir ara vücudumda garip lekeler ortaya çıktı daha doğrusu sivilce gibi. Kesin yediğim bir şey dokunuyor dedim evdekilere sordum ne değişti diye ve en sonunda buldum: tuz. Yeni tuzda topaklanmayı önleyici Ebilmem kaç numaralı bir katkı maddesi kullanmışlar. Tuzda katkı maddesi! Evet doğru okudunuz.
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    OverClocK1ng 1 sa.
    Tuz yemeden yaşayacağıma 5-10 yıl erken ölmeyi tercih ederim. Şaka falan değil. Hayattan tat almadan 75 yıl yaşayacağıma 65 yaşında öleyim daha iyi.
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    sniper23 1 sa. OverClocK1ng
    O zaman deniz tuzu yerine kaya tuzu devam edin.
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