Tuzlukların üzerine uyarı etiketi yazılması planlanıyor

The World Hypertension League kurumunun bildirisine göre marketlerde ve lokantalarda bulunan tuzlukların üzerinde aynı sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları gibi uyarı etiketleri bulunması gerekiyor.

Sodyum tüketiminin azaltılması planlanıyor

Tuz tüketimi ve erken ölüm

Birçok ülkede işlenmiş gıdaların üzerinde sodyum miktarı belirtilmesine rağmen insanların sodyum miktarını yorumlaması oldukça güç oluyor ve kişiler etiketlerde herhangi bir sağlık uyarısı görmüyor. Bu sebeple gıdaların üzerinde bulunacak uyarı etiketlerinin etkili olacağı ve dünya üzerinde milyarlarca insanın bu uyarıları görebileceği düşünülüyor. Ayrıca uyarı etiketlerinin maliyeti oldukça düşük miktarlarda seyrediyor.

Uzmanlar birçok kişinin tükettiği tuz miktarını bilmediğini, dolayısıyla tuz tüketiminin zararlı etkilerine maruz kaldığını belirtiyor. Gıdaların üzerine konulacak uyarı etiketleri ile bu tüketim azaltılabilecek gibi görünüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-09-salt-shakers-tobacco-style-health-experts.html

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dergisindetarafından yazılan makaleye göre diyetle alınan tuz miktarınıniçin yeni adımlar atılması gerektiği bildiriliyor.vedünya üzerindeki ölümlerin büyük bir kısmından sorulu tutuluyor ve bu tüketimin en büyük suçlusunuoluşturuyor.yılında yaklaşıksağlıksız beslenme ve diyet sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütüiçinyılına kadar sürecek yeni bir proje belirledi. Dünyadaki çeşitli hükümetler ve gıda firmaları da bu projeyi desteklemek içinile işbirliği içerisinde bulunuyor.Dünya üzerindeki birçok ülke, kişilerin daha az tuz tüketmesi için çeşitli teşvik projeleri yürütse de tuzlukların üzerinde uyarı yazısı bulunanülke ve proje bulunmuyor.Aşırı tuz tüketimi kişinin kan basıncının yükselmesine sebebiyet veriyor, yüksek kan basıncı da inme ve kalp kaynaklısebeplerinden birini oluşturuyor.