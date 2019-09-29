Tuzlukların üzerine uyarı etiketi yazılması planlanıyor

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The World Hypertension League kurumunun bildirisine göre marketlerde ve lokantalarda bulunan tuzlukların üzerinde aynı sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları gibi uyarı etiketleri bulunması gerekiyor.
Journal of Clinical Hypertension dergisinde Dr. Norm Campbell tarafından yazılan makaleye göre diyetle alınan tuz miktarının azaltılması için yeni adımlar atılması gerektiği bildiriliyor.
Sağlıksız beslenme ve diyet dünya üzerindeki ölümlerin büyük bir kısmından sorulu tutuluyor ve bu tüketimin en büyük suçlusunu aşırı tuz tüketimi oluşturuyor. 2017 yılında yaklaşık 3 milyon kişinin sağlıksız beslenme ve diyet sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Sodyum tüketiminin azaltılması planlanıyor
Dünya üzerindeki birçok ülke, kişilerin daha az tuz tüketmesi için çeşitli teşvik projeleri yürütse de tuzlukların üzerinde uyarı yazısı bulunan hiçbir ülke ve proje bulunmuyor.
Tuz tüketimi ve erken ölüm
Aşırı tuz tüketimi kişinin kan basıncının yükselmesine sebebiyet veriyor, yüksek kan basıncı da inme ve kalp kaynaklı erken ölümlerin en büyük sebeplerinden birini oluşturuyor.
Birçok ülkede işlenmiş gıdaların üzerinde sodyum miktarı belirtilmesine rağmen insanların sodyum miktarını yorumlaması oldukça güç oluyor ve kişiler etiketlerde herhangi bir sağlık uyarısı görmüyor. Bu sebeple gıdaların üzerinde bulunacak uyarı etiketlerinin etkili olacağı ve dünya üzerinde milyarlarca insanın bu uyarıları görebileceği düşünülüyor. Ayrıca uyarı etiketlerinin maliyeti oldukça düşük miktarlarda seyrediyor.
Uzmanlar birçok kişinin tükettiği tuz miktarını bilmediğini, dolayısıyla tuz tüketiminin zararlı etkilerine maruz kaldığını belirtiyor. Gıdaların üzerine konulacak uyarı etiketleri ile bu tüketim azaltılabilecek gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-09-salt-shakers-tobacco-style-health-experts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle