Tvyo'nun Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Yerli uygulamalar açısından gelişmeye devam eden Windows Phone platformu, Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık tarafından hazırlanan Tvyo uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.
Diziler, programlar, müzik klipleri, belgeseller, çizgi filmler, canlı tv keyfi ve çok daha fazlasını Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlara getiren Tvyo, yüksek görüntü kalitesi ve ücretsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son dönemin popüler dizilerini (Örneğin Game of Thrones) bünyesinde barındırıyor olmasıyla öne çıkan uygulama, “Kaldığın Yerden Devam Et" özeliği ile izlenin içeriğin nerede kaldığını hafızasında tutabiliyor, internet hızına bağlı olarak kalite değişimi yapabiliyor ve takip listeleri hazırlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Tvyo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tvyo/9b6e7394-31df-4c0c-9b63-7da8f3d8b0a7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wtf r u sayin' bro
2015 nisan derken o zamana kadar elimizdeki cihazlar çöp olur
neden ?
Edit: Şimdi indirip baktım. Çok güzel. Her şey var. Harika