Tvyo'nun Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu

Yerli uygulamalar açısından gelişmeye devam eden Windows Phone platformu, Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık tarafından hazırlanan Tvyo uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Diziler, programlar, müzik klipleri, belgeseller, çizgi filmler, canlı tv keyfi ve çok daha fazlasını Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlara getiren Tvyo, yüksek görüntü kalitesi ve ücretsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son dönemin popüler dizilerini (Örneğin Game of Thrones) bünyesinde barındırıyor olmasıyla öne çıkan uygulama, “Kaldığın Yerden Devam Et" özeliği ile izlenin içeriğin nerede kaldığını hafızasında tutabiliyor, internet hızına bağlı olarak kalite değişimi yapabiliyor ve takip listeleri hazırlayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Tvyo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tvyo/9b6e7394-31df-4c0c-9b63-7da8f3d8b0a7