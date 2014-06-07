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Tvyo'nun Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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15
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tvyo'nun Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu
Yerli uygulamalar açısından gelişmeye devam eden Windows Phone platformu, Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık tarafından hazırlanan Tvyo uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.
Diziler, programlar, müzik klipleri, belgeseller, çizgi filmler, canlı tv keyfi ve çok daha fazlasını Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlara getiren Tvyo, yüksek görüntü kalitesi ve ücretsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son dönemin popüler dizilerini (Örneğin Game of Thrones) bünyesinde barındırıyor olmasıyla öne çıkan uygulama, “Kaldığın Yerden Devam Et" özeliği ile izlenin içeriğin nerede kaldığını hafızasında tutabiliyor, internet hızına bağlı olarak kalite değişimi yapabiliyor ve takip listeleri hazırlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Tvyo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tvyo/9b6e7394-31df-4c0c-9b63-7da8f3d8b0a7 Yorum Yaz
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Elsa 5 yıl
Olmuş
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oktayakgoz 5 yıl
İphone çok iyi bir cihaz. Fakat ne kadar iyi olursa olsun kamera bence tırt. Uygulama eksiklikleri kapanır ama donanım değişmez. Twit foursquare gibi uygulamalar duzelince tadından yenmez. 2015 nisan da treshold güncellemesi alırsa tsç bomba olur. Almazsa da sıkıntı etmem.
2 Yanıt Yanıtla
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71212514 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
İphone çok iyi bir cihaz. Fakat ne kadar iyi olursa olsun kamera bence tırt. Uygulama eksiklikleri kapanır ama donanım değişmez. Twit foursquare gibi uygulamalar duzelince tadından yenmez. 2015 nisan da treshold güncellemesi alırsa tsç bomba olur. Almazsa da sıkıntı etmem.

Wtf r u sayin' bro
1 Yanıt Yanıtla +1
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expo-9009 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
İphone çok iyi bir cihaz. Fakat ne kadar iyi olursa olsun kamera bence tırt. Uygulama eksiklikleri kapanır ama donanım değişmez. Twit foursquare gibi uygulamalar duzelince tadından yenmez. 2015 nisan da treshold güncellemesi alırsa tsç bomba olur. Almazsa da sıkıntı etmem.

2015 nisan derken o zamana kadar elimizdeki cihazlar çöp olur
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emre_fan_club 5 yıl
Kurduğum gibi kaldırdım.
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olağan_şüpheli 5 yıl emre_fan_club
emre_fan_club

Kurduğum gibi kaldırdım.

neden ?
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sahbaz061 5 yıl
Gayet iyi oldu gelmesi sevindim.
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İronik Adam 5 yıl
Garip. Daha fazla yabancı dizi gelmeli.

Edit: Şimdi indirip baktım. Çok güzel. Her şey var. Harika
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expo-9009 5 yıl
Şaşırdım desem yalan olmaz. Uygulamada ortak windows market sembolünü gordum. Sanırım meyvelerini vermeye başladı
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olağan_şüpheli 5 yıl
güzel olmuş.
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