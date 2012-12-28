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Tweeria ile Twitter üzerinde RPG oynayın

6 yıl
498
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2
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'a rakip olarak görülen Twitter'da, rakibinin aksine herhangi bir platform üzerinden oynanan sosyal oyun bulunmuyor. Sosyal ağa olan ilgiyi artırdığı bilinen bu oyunlar farklı bir tarzda Twitter üzerinde yer almaya başladı.

World of Warcraft oyununun Twitter versiyonu diyebileceğimiz Tweeria, hesabınızla iletişim kurarak platformdaki her türlü etkileşiminizi oyuna dönüştürüyor. Örneğin bir Tweet attığınızda oyunda bu bir büyü olabiliyor ve karşınızdakini öldürebiliyor.

Tweeria, her türlü etkileşimi, gizli tutulan bir algoritma sayesinde oyundaki hareketlere dönüştürüyor. Blizzard ve pek çok RPG yapımcısı ile işbirliği kuran firma, atmosferi aynen oyuna taşımış.

Twitter hesabınızla oyunu ilişkilendirdikten sonra klasik RPG oyunlarında olduğu gibi, Human, Elf, Undead gibi ırkları ve savaşçı kategorisini seçtikten sonra oyuna başlıyorsunuz. Oyun Twitter API'si üzerinden tüm etkileşimlerinizi takip ediyor ve oyuna yansıtıyor.

WOW oyunundaki gibi düşmanları öldürme, seviye atlama, yeteneklerinizi geliştirme, farklı yetenek puanları kazandıran silah ve kıyafet satın alma, başarıları tamamlayarak yetenek puanları kazanma; Tweeria'da da karşımıza çıkıyor. Ancak bunlara sadece etkileşim yoluyla erişilebiliyor.

Ayrıca kendiniz de silah ve kıyafetleri tasarlayarak oyun envanterine ekleyebiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlarınızı davet ederek sağlık ve şans bonusları kazanabilirsiniz. PVP seçeneğinde ise oyuna girmiş olan arkadaşlarınızla savaşabileceğiniz gibi liste dışındaki kişilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Guild benzeri yapılanmalara katılabiliyor veya kendiniz bir guild kurabiliyorsunuz. Böylece harita üzerinde ilerlemeye başlıyorsunuz. İsterseniz raid tablosundan devam eden raidlere de katılabiliyorsunuz. Oyun diğer RPG'lerdeki gibi sınırsız süre devam ediyor.

Proje özellikle RPG tutkunlarının Twitter'da daha fazla etkileşim yapmasını sağlayacak gibi görünüyor.  

http://www.tweeria.com/ Yorum Yaz
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teddybear01 6 yıl en beğenilen
World of Warcraft oyununun Twitter versiyonu diyebileceğimiz Tweeria.
Oldu ozaman biz kalkalım.WoW nerde tweeria nerde.
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HectorBarbossa 6 yıl
İyi oldu bu oyun. Bir deneyeyim. O zaman oyun sayısını yakında artırırlar.
Oyun güzel de Türkçe desteği de olsa daha güzel olur.

Millet hemen 45 lv yapmış bile.
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teddybear01 6 yıl en beğenilen
World of Warcraft oyununun Twitter versiyonu diyebileceğimiz Tweeria.
Oldu ozaman biz kalkalım.WoW nerde tweeria nerde.
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