TweetDeck artık Vine temelli özel arama desteği sunuyor

Çoklu profil desteğiyle Twitter'a erişim için kullanılan en popüler üçüncü parti istemcilerden TweetDeck, artık Vine temelli özel arama desteği de sunmaya başladı.

Daha önce fotoğraflar, tweetler, videolar ve bağlantılar için özel arama desteği veren TweetDeck, artık Twitter'ın 6 saniyelik videolar oluşturulmasına imkan sağlayan sevilen uygulaması Vine ile hazırlanan özel videoları da filtreleyebilir hale geldi. Bu sayede Vine videolarına erişimi kolaylaştıran servis, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce de GIF animasyon desteğine kavuşmuştu.

https://twitter.com/TweetDeck/status/566200169105211392/photo/1