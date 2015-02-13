Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TweetDeck artık Vine temelli özel arama desteği sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çoklu profil desteğiyle Twitter'a erişim için kullanılan en popüler üçüncü parti istemcilerden TweetDeck, artık Vine temelli özel arama desteği de sunmaya başladı.
Daha önce fotoğraflar, tweetler, videolar ve bağlantılar için özel arama desteği veren TweetDeck, artık Twitter'ın 6 saniyelik videolar oluşturulmasına imkan sağlayan sevilen uygulaması Vine ile hazırlanan özel videoları da filtreleyebilir hale geldi. Bu sayede Vine videolarına erişimi kolaylaştıran servis, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce de GIF animasyon desteğine kavuşmuştu.

https://twitter.com/TweetDeck/status/566200169105211392/photo/1 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Uygulamalar 4 yıl 2si1 "Esprisine gülünmeyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim