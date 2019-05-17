TweetDeck güncellemesi ile GIF, anket ve emoji desteği geldi

Twitter’ın aslında tüm özelliklerine desteği olsa da uygulamalarında buna yönelik eksiklikler içeren resmi uygulamalarından TweetDeck, sonunda aldığı güncellemeyle birlikte GIF, anket ve emoji desteği kazandı. Bu özellikler Twitter’ın PC uygulamasında ve geçen yıl kapatılana dek Mac uygulamasında şimdiye kadar mevcuttu. Twitter’ın yol haritasında dört yıldır hiçbir güncelleme almadan yaşamaya devam eden TweetDeck, sonunda biraz sevgi gördü.

15 Mayıs’ta yapılan ankette hangi özelliğin istendiğini soran Twitter, TweetDeck’e bunları bir gün sonra yerleştirmeye başladığını açıkladı. Şimdilik sadece test aşamasında olan özellikler, önümüzdeki aylarda herkesin kullanımına sunulacak.

İlk paragrafta da söylediğimiz gibi aslında tüm bu özelliklere desteği olan TweetDeck, başka bir metni kopyala-yapıştır yaparak emoji gibi özellikleri kullanmanızı sağlıyordu. Masaüstü versiyon bunlara ek olarak GIF sürükle-bırak eylemini de destekliyordu. Masaüstü web sitesinden şimdiye kadar anket de oluşturuluyordu fakat TweetDeck’de bunlar sadece görüntülenebiliyor, oluşturulamıyordu . Sizin de anladığınız üzere, TweetDeck’in güncellenmesi, aslında hiçbir yeni özelliğin eklenmesini değil, Twitter’ın uygulamayı kullanan kitleye yönelik iyi niyetini ortaya çıkarıyor.

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TweetDeck’in geçmişine bir miktar girecek olursak, 2011 yılında üçüncü parti Twitter uygulamalarından bir tanesi olan TweetDeck, Twitter tarafından satın alınarak firma bünyesine katıldı. Birkaç yıl öncesinde ise Twitter’ın üçüncü parti uygulamalara açtığı savaş sonrası doğal olarak ayakta kalan ve Twitter ana ekranından farklı olan TweetDeck, kullanıcı kitlesini bir miktar daha genişletti.