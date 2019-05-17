Intel açığın ortaya çıkmaması için rüşvet mi teklif etti?

Yonga dünyasında Intel işlemcilerde yeni ortaya çıkarılan 4 farklı donanım açığının yankıları sürerken Hollandalı bir yayın ilginç bir iddia ortaya attı. Intel açıkların gizli kalması için önemli para ödülleri teklif etmiş.

Rüşvet mi kural mı?

Yayın organının iddiasına göre RIDL (rouge in-flight data load) açığını bulan Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları ile irtibata geçen Intel, 40 bin dolar teklif etti ve karşılığında açığın kendisinde saklı kalmasını istedi. Sonrasında teklifini 120 bin dolara çıkardı ancak ekip bunu reddetti.

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Aslında yayın organının belirttiği gibi bir rüşvet veya gerçekleri gizleme şeklinde bir hamleden bahsetmek ne kadar doğru olur bilemiyoruz. Bilindiği üzere Intel’in açıkları bulan kişileri ödüllendirdiği bir programı var ve bu programa katılmak isteyen araştırmacılar buldukları açığı kimseyle paylaşmamak zorunda.

Keşfedilen açıklar rapor halinde Intel’e sunuluyor ve Intel açığa kesin bir yama bulana kadar kamuoyu ile paylaşmıyor. Yamalar kullanıma sunulduğunda da açıkla ilgili genel bir bilgilendirme yapılıyor. Intel ödül programının kuralları bu şekilde. Muhtemelen Intel ekibe bu programı önerdi. Eğer ekip ödül programına katılsaydı yönergeler gereği açığı kamuoyu ile paylaşamayacaktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 4 yeni açık hatırlanacağı üzere kişisel verilerin çalınmasına kadar giden bir sürece sebebiyet verebiliyor. Bu açıkların yamanması ise Intel işlemcilerde önemli performans kayıplarına neden olacak.