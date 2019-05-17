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Intel açığın ortaya çıkmaması için rüşvet mi teklif etti?

Intel’in açıklardan birini saklaması için Hollandalı araştırma ekibine rüşvet teklif ettiği iddiaları Hollanda’nın teknoloji gündemini meşgul ediyor. Peki iddia gerçek mi?
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel açığın ortaya çıkmaması için rüşvet mi teklif etti?

Yonga dünyasında Intel işlemcilerde yeni ortaya çıkarılan 4 farklı donanım açığının yankıları sürerken Hollandalı bir yayın ilginç bir iddia ortaya attı. Intel açıkların gizli kalması için önemli para ödülleri teklif etmiş.

Rüşvet mi kural mı?

Yayın organının iddiasına göre RIDL (rouge in-flight data load) açığını bulan Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları ile irtibata geçen Intel, 40 bin dolar teklif etti ve karşılığında açığın kendisinde saklı kalmasını istedi. Sonrasında teklifini 120 bin dolara çıkardı ancak ekip bunu reddetti.

Ayrıca Bkz. "Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler "

Aslında yayın organının belirttiği gibi bir rüşvet veya gerçekleri gizleme şeklinde bir hamleden bahsetmek ne kadar doğru olur bilemiyoruz. Bilindiği üzere Intel’in açıkları bulan kişileri ödüllendirdiği bir programı var ve bu programa katılmak isteyen araştırmacılar buldukları açığı kimseyle paylaşmamak zorunda.

Keşfedilen açıklar rapor halinde Intel’e sunuluyor ve Intel açığa kesin bir yama bulana kadar kamuoyu ile paylaşmıyor. Yamalar kullanıma sunulduğunda da açıkla ilgili genel bir bilgilendirme yapılıyor. Intel ödül programının kuralları bu şekilde. Muhtemelen Intel ekibe bu programı önerdi. Eğer ekip ödül programına katılsaydı yönergeler gereği açığı kamuoyu ile paylaşamayacaktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 4 yeni açık hatırlanacağı üzere kişisel verilerin çalınmasına kadar giden bir sürece sebebiyet verebiliyor. Bu açıkların yamanması ise Intel işlemcilerde önemli performans kayıplarına neden olacak.

 

https://www.techpowerup.com/255563/intel-tried-to-bribe-dutch-university-to-suppress-knowledge-of-mds-vulnerability Yorum Yaz
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ertech26 3 hf. en beğenilen Whippoorwill
İntel zamanında AMD işlemcili bilgisayar satılamaması içinde marketlere rüşvet vermişti. Benchmark sonuçlarında pentium 4 ü daha yukarıda göstermek için rüşvet verdi. Sonuç olarak intel için sıradan bir durum.
İntel zamanında AMD işlemcili bilgisayar satılamaması içinde marketlere rüşvet vermişti. Benchmark sonuçlarında pentium 4 ü daha yukarıda göstermek için rüşvet ...
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kuzgun_ 3 hf.
40.000 dolar ne.. dilenciye sadaka mı veriyon a....q. adamlar tabi kabul etmez.. en az 500-600 bin dolar'dan açmalıydı teklifi

hakketen çok cimriymiş intel
40.000 dolar ne.. dilenciye sadaka mı veriyon a....q. adamlar tabi kabul etmez.. en az 500-600 bin dolar'dan açmalıydı teklifihakketen çok cim...
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cheelik 3 hf.
40 bin dolardan başladıklarına göre piyasası iyice düşmüş her gün ne kadar açık bulunuyorsa artık bize söylemedikleri.
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Alex5 3 hf. yeni yorumcu
Yav yok artık o kadar da değildir herhalde. Daha neler
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Turkforce 3 hf.
Bu kaçıncı açık, bu gidişle hız olarak 10 yıl öncesine döneceğiz. Zaten senelerdir aynı mimari ile komik hız artışları oluyorken üstüne açıklarla daha fazlası geriye gidiyor.
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Sedat. 3 hf.
Yani şu habere o kadar Şaşırmadım ki.. İntel bunu geçmiştede belgeli melgeli zaten yapiyodu yapmıştı yapacakta.. Daha çok amd ürünü satılmasın diye, amd satışları düşük gösterilsin diye haber yaptırmak için rüşvet verildiği bile konuşuldu bu forumda seneler önce.. Yanisi, Şaşırmadım.. Daha neler neleeeeerrrrrrrr vardır açığa çıkmayan varya neler vardır..
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-Gardiyan- 3 hf.
Rüşvet durumu varsa gerçekten artık sıvama moduna geçmişler yazık cidden.
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OverClocK1ng 3 hf.
Kesin gerçektir. Daha önce yapmıştı. Yine yapmıştır.
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cheelik 3 hf.
40 bin dolardan başladıklarına göre piyasası iyice düşmüş her gün ne kadar açık bulunuyorsa artık bize söylemedikleri.
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badmobil 3 hf.
İntel candır.
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Edward Teach 3 hf.
yani diyorsunuz ki daha bilmediğimiz bir ton açık var açıklanması yasak olan?
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Bloodin 3 hf.
Wintelden her şey beklenir, siz zannediyor musunuz ki o Spectre ve Meltdown açıkları uzun yıllar önce İsrail'de geliştirilen mimariye bilmeden konuldu? Bunların tamamı bilinçli konulmuş ve kullanılan arka kapılar... Forumda bir arkadaş da Apple telefonlarda aynı şekilde istenilen herkesin notlar uygulamasına erişilebilecek çok basit bir arka kapı bulmuş, sonra konu Apple tarafından örtbas edilmiş ve arkadaşa da ödül ücreti yatırılmamıştı: forum.donanimhaber.com/...
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hardtracker 3 hf.
Intel guvenlik acigini yamayana kadar, konudan kimsenin haberi olmasin sonra o acikla birsuru cihaz viruslensin yamulsun. oyle mi INTEL !!
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