Tam Boyutta Gör Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağ X, resmi olarak TweetDeck'i veya yeni adıyla X Pro’yu ücretli bir hizmet haline getiriyor. Bu büyük bir sürpriz değil zira değişiklik esasında geçtiğimiz ay duyurulmuş ve kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için doğrulanmış olması gerektiği belirtilmişti. Şimdi ise onaylı olmayan kullanıcılar X Pro’ya erişmek istediğinde X Premium (eski adıyla Twitter Blue) ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

X Pro (TweetDeck) ücretli oldu

Tam Boyutta Gör 3 Temmuz’da X, bu özelliğin yalnızca abonelere özel bir özellik haline geleceğini zaten duyurmuştu. O zaman geçişin "30 gün içinde" gerçekleşeceği söylenmişti ancak görünüşe göre son tarih birazcık uzadı. Elon Musk yönetiminde X, daha uzun gönderiler, biçimlendirme, reklam geliri paylaşımı, konuşmalarda ve aramada daha yüksek sıralama gibi eklemelerle X Premium'u daha cazip bir abonelik haline getirmeye çalıştı. Şimdi de X Pro'ya erişimin mavi bir onay işareti için ödeme yapmaya değer olduğunu umuyor.

X’e (Twitter) gelecek yeni önemli özellik belli oldu 5 gün önce eklendi

TweetDeck, şirket 2011 yılında satın alana kadar Twitter için en popüler üçüncü parti uygulamalardan biriydi. Birden fazla hesabı ve birden fazla özel akışı destekleme özelliği onu gazeteciler, pazarlamacılar ve günlük işlerinde Twitter'ı düzenli olarak kullanan diğer kişiler için güçlü bir araç haline getirmişti. Bu durum göz önüne alındığında TweetDeck'i ücretlendirmek ve ismine Pro ibaresini koymak mantıklı geliyor. Ancak daha önce ücretsiz olan kullanışlı bir araç için ödeme yapmak zorunda kalmak nereden bakılırsa bakılsın biraz can sıkıcı bir durum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X Pro (TweetDeck) resmen ücretli bir hizmet oluyor