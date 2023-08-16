X Pro (TweetDeck) resmen ücretli bir hizmet oluyor

TweetDeck, şirket 2011 yılında satın alana kadar Twitter için en popüler üçüncü parti uygulamalardan biriydi. Birden fazla hesabı ve birden fazla özel akışı destekleme özelliği onu gazeteciler, pazarlamacılar ve günlük işlerinde Twitter'ı düzenli olarak kullanan diğer kişiler için güçlü bir araç haline getirmişti. Bu durum göz önüne alındığında TweetDeck'i ücretlendirmek ve ismine Pro ibaresini koymak mantıklı geliyor. Ancak daha önce ücretsiz olan kullanışlı bir araç için ödeme yapmak zorunda kalmak nereden bakılırsa bakılsın biraz can sıkıcı bir durum.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.