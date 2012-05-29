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Twig aksesuarı iPhone'unuzu şarj ederken, tripod görevi de görüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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WIMM adıyla bildiğimiz akıllı saati üreten ekibin eski bir üyesi olan Hilbourne, ilginç bir aksesuar tasarımıyla karşımıza çıktı.

Jason Hilbourne tarafından geliştirilen iPhone için Twig adlı tripod şarj ünitesi, prizlerden cihazınızı şarj ederken tripodu sayesinde dik durmasını da sağlıyor. 10cm boyunda oldukça basit bir tripod olan aksesuarın bir ucunda 30 pinli konnektör girişi, diğer ucunda bir USB girişi ve 2 ekstra ayak yer alıyor. Aksesuar dilediğiniz gibi şekil alabiliyor.

Prizde veya laptopta iPhone/iPod touch'ınızı şarj ederken bu aksesuar sayesinde dik konuma getirerek FaceTime görüşmesi yapabilir, video izleyebilirsiniz. Ayrıca stand olabilmesi nedeniyle masaüstünde de kullanışlı bir aksesuara dönüşüyor. Hilbourne ürünü bir aksesuar üreticiyle ortak geliştirmiş. 

İki ay içerisinde 50 000$'lık bağış toplaması gereken bu Kickstarter projesi, 18$ ve üzeri bağışlarda, üretimin hemen ardından ürünü göndermeye başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/1171859847/twig-the-amazing-ultra-portable-cable-for-your-iph Yorum Yaz
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wentiaoch 7 yıl
yeni ürün ve şirket için bağış güzel.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emregök 7 yıl
yeni ürün ve şirket için bağış güzel.
bağışla ilgili espiri gelmiyo deil.
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E_Aydin35 7 yıl
Böyle güzel aksesuarlar gerçekten böyle telefonlara yakışıyor en çokda iPhone'lara inşallah gerekli olan maddiyatı bulup göndermeye başlarlar esnek olmasıda güzel bir avantaj..
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meego 7 yıl
şarj ucu degişebiliyor olsaydı daha kullanışlı olurdu hemde iphone4,iphone5 hemde microUSB koysalarmış bir çok telefon yararlanabilirmiş.
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meego 7 yıl
şarj ucu degişebiliyor olsaydı daha kullanışlı olurdu hemde iphone4,iphone5 hemde microUSB koysalarmış bir çok telefon yararlanabilirmiş.
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halitozbasli 7 yıl
Fikir gercekten güzelte iphone 5 in girisi degisirse eger, satısları ip 4 serisi ile sınırlı kalır. Ara ara tripod olsa bu cıhaz ıcın ne güzel olur diyenlerdenim.
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nanotechxxx 7 yıl
adamlara bak hayatlarini APPLE adamislar sanki :)
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