Twig aksesuarı iPhone'unuzu şarj ederken, tripod görevi de görüyor

WIMM adıyla bildiğimiz akıllı saati üreten ekibin eski bir üyesi olan Hilbourne, ilginç bir aksesuar tasarımıyla karşımıza çıktı.





Jason Hilbourne tarafından geliştirilen iPhone için Twig adlı tripod şarj ünitesi, prizlerden cihazınızı şarj ederken tripodu sayesinde dik durmasını da sağlıyor. 10cm boyunda oldukça basit bir tripod olan aksesuarın bir ucunda 30 pinli konnektör girişi, diğer ucunda bir USB girişi ve 2 ekstra ayak yer alıyor. Aksesuar dilediğiniz gibi şekil alabiliyor.





Prizde veya laptopta iPhone/iPod touch'ınızı şarj ederken bu aksesuar sayesinde dik konuma getirerek FaceTime görüşmesi yapabilir, video izleyebilirsiniz. Ayrıca stand olabilmesi nedeniyle masaüstünde de kullanışlı bir aksesuara dönüşüyor. Hilbourne ürünü bir aksesuar üreticiyle ortak geliştirmiş.





İki ay içerisinde 50 000$'lık bağış toplaması gereken bu Kickstarter projesi, 18$ ve üzeri bağışlarda, üretimin hemen ardından ürünü göndermeye başlayacak.