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Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu

PayPal'ın Türkiye'den çekilmesiyle ciddi anlamda sorun yaşayan Twitch yayıncılarına güzel bir haberimiz var. Yapılan açıklamaya göre platformun artık yepyeni bir online bağış sistemi var.
2 yıl
10,7b
1
11
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu
Sunucularını yurt içine taşımamasından dolayı yaklaşık bir ay önce BDDK tarafından gerekli lisansları verilmeyen PayPal, hatırlayacağınız üzere şok etkisi yaratan bir kararla Türkiye’den çekilmişti. Online ödemelerde ve para transferlerinde yoğun şekilde tercih edilen platformun faaliyetlerini durdurması herkes gibi internet yayıncılarını da büyük oranda etkiledi.
Oyunseverlerin gözdesi Twitch ise yayınladığı açıklama ile -sanki durumdan haberdarmış gibi- "Bit" adı verilen yeni bağış sistemini duyurdu. Böylelikle kullanıcılar artık gerçek para ile satın alacakları yeni bakiyelere, yani "Bit"e sahip olacaklar. Bağışlar sohbet penceresi üzerinden miktarı temsil eden "Cheer" isimli animasyonlu semboller şeklinde gönderilecek ve diğer tüm katılımcılar kimin ne kadar bağış yaptığını görebilecek.
PayPal’da olduğu gibi yeni sistemde de belirli oranda komisyon alacak olan Twitch’in kendine ne kadar pay ayırdığı şimdilik bilinmiyor. Ancak ilgili düzenlemenin Türkiye'deki yayıncılar tarafından sevinçle karşılandığı aşikar. Dünya genelinde kullanıma sunulan yeni bağış sisteminin dolar bazındaki karşılıkları ise şöyle:
  • 100 Bit = 1.4 dolar
  • 500 Bit = 7 dolar
  • 1.500 Bit = 20 dolar
  • 5.000 Bit = 64.4 dolar
  • 10.000 Bit = 126 dolar
  • 25.000 Bit = 308 dolar 


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Ersin ÇAKI 2 yıl en beğenilen
Geçen bir video izledim. Bizim türk yayıncının birine 1.500 TL bağış geldi. Bağışı gören yayıncı "Olum ananı .... napıyonuz lan" diye sövdü. Baktım daha fazla bağış gelmeye başladı. Yani anlayacağınız bağış atan kişiye ana avrat düz gidince iyi para topluyorsunuz. Benden söylemesi.
Geçen bir video izledim. Bizim türk yayıncının birine 1.500 TL bağış geldi. Bağışı gören yayıncı "Olum ananı .... napıyonuz lan" diye sövdü. Baktım daha fazla ...
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Yanıtla +17
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Angel of the Lord 2 yıl A.F.Y.D
A.F.Y.D
Tutmaz, PayPal daha iyi.

Türkiye'de paypal olmadığı için..
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Mr.ED 2 yıl
Twitch iyice live sex cam olayına benzedi. Biraz meme 100k euro cepte 1 yılda
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1 Avatar
Lifad 2 yıl
şey değil mi ya bu cam4'daki token sistemi. artık yayıncılar 100 cheer'a oyun 10000 cheer'a orasını burasını açar
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General Darknes 2 yıl
Torrentten gireriz demiş , buradan yola çıkarak nasıl bir kitleye hitab ettiğini öğrenebiliriz.
Çoluk cocuk dolu zaten
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Exelente 2 yıl
A.F.Y.D
Tutmaz, PayPal daha iyi.

Seni gidi şakacı,ilkokula yazdıralım seni bu sene.
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Ersin ÇAKI 2 yıl en beğenilen
Geçen bir video izledim. Bizim türk yayıncının birine 1.500 TL bağış geldi. Bağışı gören yayıncı "Olum ananı .... napıyonuz lan" diye sövdü. Baktım daha fazla bağış gelmeye başladı. Yani anlayacağınız bağış atan kişiye ana avrat düz gidince iyi para topluyorsunuz. Benden söylemesi.
Yanıtla +17
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Mr.ED 2 yıl
Twitch iyice live sex cam olayına benzedi. Biraz meme 100k euro cepte 1 yılda
Yanıtla +4
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CodeMachine 2 yıl
bu sayede çoluk çocuğu gereksiz işlere yönlendiren kanallar kapanır umarım.
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A.F.Y.D 2 yıl
Tutmaz, PayPal daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla
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Angel of the Lord 2 yıl A.F.Y.D
A.F.Y.D
Tutmaz, PayPal daha iyi.

Türkiye'de paypal olmadığı için..
1 Yanıt Yanıtla +6
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