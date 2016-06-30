Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu

PayPal, hatırlayacağınız üzere şok etkisi yaratan bir kararla Sunucularını yurt içine taşımamasından dolayı yaklaşık bir ay önce BDDK tarafından gerekli lisansları verilmeyen, hatırlayacağınız üzere şok etkisi yaratan bir kararla Türkiye’den çekilmişti. Online ödemelerde ve para transferlerinde yoğun şekilde tercih edilen platformun faaliyetlerini durdurması herkes gibi internet yayıncılarını da büyük oranda etkiledi.

Twitch ise yayınladığı açıklama ile -sanki durumdan haberdarmış gibi- "Bit" adı verilen Böylelikle kullanıcılar artık gerçek para ile satın alacakları yeni bakiyelere, yani "Bit"e sahip olacaklar. Bağışlar sohbet penceresi üzerinden miktarı temsil eden "Cheer" isimli animasyonlu semboller şeklinde gönderilecek ve diğer tüm katılımcılar kimin ne kadar bağış yaptığını görebilecek. Oyunseverlerin gözdesiise yayınladığı açıklama ile -sanki durumdan haberdarmış gibi-adı verilen yeni bağış sistemini duyurdu. Böylelikle kullanıcılar artık gerçek para ile satın alacakları yeni bakiyelere, yani "Bit"e sahip olacaklar. Bağışlar sohbet penceresi üzerinden miktarı temsil edenisimli animasyonlu semboller şeklinde gönderilecek ve diğer tüm katılımcılar kimin ne kadar bağış yaptığını görebilecek.

PayPal’da olduğu gibi yeni sistemde de belirli oranda komisyon alacak olan Twitch’in kendine ne kadar pay ayırdığı şimdilik bilinmiyor. Ancak ilgili düzenlemenin Türkiye'deki yayıncılar tarafından sevinçle karşılandığı aşikar. Dünya genelinde kullanıma sunulan yeni bağış sisteminin dolar bazındaki karşılıkları ise şöyle:

100 Bit = 1.4 dolar

500 Bit = 7 dolar

1.500 Bit = 20 dolar

5.000 Bit = 64.4 dolar

10.000 Bit = 126 dolar

25.000 Bit = 308 dolar



