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Twitch'den ücretsiz karaoke oyunu, Twitch Sings

Popüler canlı yayın platformu Twitch, ücretsiz karaoke oyununu yayınladı. Bu oyun ile ister tek başınıza isterseniz de düet olarak karaoke yapıp izleyicilerinize yayınlayabileceksiniz.
1 ay
2,4b
1
1
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitch'den ücretsiz karaoke oyunu, Twitch Sings
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Popüler canlı yayın platformu Twitch, yayıncılara ve izleyicilerine farklı deneyimler sunmaya kararlı. Bunun son örneğini de bugün itibariyle yayınlanan Twitch Sings ismindeki karaoke oyunuyla görüyoruz. Ücretsiz olarak indirilebilen karaoke oyununda ister tek başınıza isterseniz de bir başkasıyla düet yaparak şarkı söyleyebiliyorsunuz. Ayrıca özel canlı yayın eklentilerine de sahip olduğunu söyleyelim.
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Twitch dendiğinde akla hala oyun platformu gelse de firma bunu değiştireceğe benziyor. Yayıncıların da farklı tarzlarda içeriklere yöneldiği düşünüldüğü zaman Twitch'in de buna destek vermesi oldukça doğal. Twitch Sings yapımcılarından Joel Wade oyun hakkında "Twitch Sings, canlı yayında olmanın enerjisini ve eğlencesini, yaratıcılıkla harmanlayıp inanılmaz bir interaktif performans ortaya çıkmasını sağlıyor. Twitch'de birçok popüler oyun mevcut ama canlı yayınlar ve izleyicilerin katılımı odağında hazırlanan oyunların büyük bir fırsat barındırdığına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.
Twitch'den ücretsiz karaoke oyunu, Twitch Sings
Canlı yayın odağında geliştirildiği için haliyle oyun içerisinde Twitch ile entegre birçok özellik bulunuyor. Bunlar anında yayına geçebilme butonu, özel sohbet ve bildirim panelleri şeklinde sıralanabilir. Şu an Twitch Sings oynayan yayıncılara bu kanal üzerinden ulaşabiliyor. Oyunu indirmek için ise bu bağlantıyı takip edebilirsiniz. Twitch Sings'e giriş yaparken Twitch hesabınızı kullandığınızı belirtelim.

https://www.twitch.tv/sings/tr-tr/download/ Yorum Yaz
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