Twitch oyun satmaya başladı!

Sektördeki birçok rakibine rağmen yıllardır başarısını koruyan Twitch, gelirini artırmak adına oyun satmaya başladığını duyurdu. Genellikle oyun yayınlarının yapıldığı platformda, en popüler yayıncılar tarafından oynanan ve Twitch’in yapısına uygun olan oyunlar satılacak. Bu sektöre giriş yapmasıyla Steam, Humble, GOG gibi platformlara rakip olan Twitch, şimdilik 50 civarında oyun satıyor.

Twitch’ten satın alınan bazı oyunları oynamak için ek hesaplara ve uygulamalara gerek duyuluyor. Örneğin Ubisoft oyunlarının oynanabilmesi için UPlay hesabı gerekli.

Twitch’in oyun satın alan kişilere sürprizleri de var. Her 5 dolar ve daha üzeri alışverişe Twitch Crate hediye ediliyor. Emojiler ve rozetler barındıran bu kutudan aynı zamanda Twitch’in kendi para birimi olan Bit de elde edilebiliyor.

Twitch üzerinden oyun satın almaya teşvik eden bir diğer şey de “Twitch Crates Gear Giveaway” isimli çekiliş. Çekiliş listesinde bulunan oyunlardan satın alan kişiler kulaklık, klavye, oyuncu mouseu gibi ödüllerin bulunduğu çekilişe katılmaya hak kazanıyorlar. Mayıs ayına kadar 4 farklı çekiliş yapılacak ve bir kişiye 500 dolarlık büyük ödül verilecek.

http://www.techradar.com/news/twitch-now-sells-the-games-youre-probably-streaming-already