Twitch oyun satmaya başladı!

Twitch’ten satın alınan bazı oyunları oynamak için ek hesaplara ve uygulamalara gerek duyuluyor. Örneğin Ubisoft oyunlarının oynanabilmesi için UPlay hesabı gerekli.
Twitch’in oyun satın alan kişilere sürprizleri de var. Her 5 dolar ve daha üzeri alışverişe Twitch Crate hediye ediliyor. Emojiler ve rozetler barındıran bu kutudan aynı zamanda Twitch’in kendi para birimi olan Bit de elde edilebiliyor.
Twitch üzerinden oyun satın almaya teşvik eden bir diğer şey de “Twitch Crates Gear Giveaway” isimli çekiliş. Çekiliş listesinde bulunan oyunlardan satın alan kişiler kulaklık, klavye, oyuncu mouseu gibi ödüllerin bulunduğu çekilişe katılmaya hak kazanıyorlar. Mayıs ayına kadar 4 farklı çekiliş yapılacak ve bir kişiye 500 dolarlık büyük ödül verilecek.
http://www.techradar.com/news/twitch-now-sells-the-games-youre-probably-streaming-already Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana da çok hitap etmiyor, ama ciddi bir twitch kitlesi olduğu kesin.
Eskiden oyunların demo CD'si oluyordu azda olsa oynayabiliyorduk hocam. Şimdi deneme şansımız kalmadı. Almadan önce biraz izliyoruz da fikrimiz oluyor en azından oyunla ilgili.
Birde E-spor karşılaşmaları gerçekten baya heyecanlı oluyor. Özellikle strateji oyunlarının...
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