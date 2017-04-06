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Twitch oyun satmaya başladı!

Dünyanın en çok kullanılan canlı yayın platformlarından birisi olan Twitch, yayıncılar arasında oldukça popüler olan oyunlardan bazılarını satmaya başladı. Platformda 50’den fazla oyun satılıyor.
2 yıl
3,1b
1
17
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sektördeki birçok rakibine rağmen yıllardır başarısını koruyan Twitch, gelirini artırmak adına oyun satmaya başladığını duyurdu. Genellikle oyun yayınlarının yapıldığı platformda, en popüler yayıncılar tarafından oynanan ve Twitch’in yapısına uygun olan oyunlar satılacak. Bu sektöre giriş yapmasıyla Steam, Humble, GOG gibi platformlara rakip olan Twitch, şimdilik 50 civarında oyun satıyor.

Twitch’ten satın alınan bazı oyunları oynamak için ek hesaplara ve uygulamalara gerek duyuluyor. Örneğin Ubisoft oyunlarının oynanabilmesi için UPlay hesabı gerekli.

Twitch’in oyun satın alan kişilere sürprizleri de var. Her 5 dolar ve daha üzeri alışverişe Twitch Crate hediye ediliyor. Emojiler ve rozetler barındıran bu kutudan aynı zamanda Twitch’in kendi para birimi olan Bit de elde edilebiliyor.

Twitch üzerinden oyun satın almaya teşvik eden bir diğer şey de “Twitch Crates Gear Giveaway” isimli çekiliş. Çekiliş listesinde bulunan oyunlardan satın alan kişiler kulaklık, klavye, oyuncu mouseu gibi ödüllerin bulunduğu çekilişe katılmaya hak kazanıyorlar. Mayıs ayına kadar 4 farklı çekiliş yapılacak ve bir kişiye 500 dolarlık büyük ödül verilecek.


http://www.techradar.com/news/twitch-now-sells-the-games-youre-probably-streaming-already Yorum Yaz
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TheCapedCrusader 2 yıl en beğenilen
dünyanın en saçma platformu.. yine şaşırtmayan bir hamleyle gelmiş.
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Rurounius 2 yıl
Şaşkınlıkla okudum. Yayıncılık konusunda rakipsiz. Ama oyun dağıtımı konusunda steamle yarışabilir mi, bence yarışamaz. İstediği kadar rozetti, bitti, carttı curttu getirsin. Ama tabi bir gün bu laflarımı yutmak zorunda da kalabilirim. Sonuçta twitchin bugünkü yerine ulaşması tesadüf değil. Belli bi alt yapıları olmadan böyle bir şeye girişeceklerini sanmam. Kim bilir, belki diğer distribütörlerle rakip olmaz. Onların bünyesine katılır yahut tam tersi. Bekleyip görmek lazım şimdi ne desek boş.
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tufanumur12 2 yıl
Twitch youtube gaming in üstüne çıkmayı hedefliyor herhalde sayılı bir kaç yayıncısı var onlar da olmasa bitik.
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Rurounius 2 yıl tufanumur12
Yapmayın hocam. Sayılı birkaç yayıncısı var olur mu? Siz de vurayım derken öldürüyorsunuz.
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s_demirci_53 2 yıl
ne kadar saçma da olsa oyun piyasası olarak tutması taraftarıyım çünkü linki paylaşan yayıncı da %5 komisyon alacak bu sayede yayıncılara da katkısı olacak,çok güzel bir fikir, ben bile yayıncı olma düşüncesine kapıldım. ama tek dezavantaj steam fiyatlandırmasından farklı olarak orada oyunlar daha pahalı...
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apodur 2 yıl
DARKSİDER1 steam de 5tl inmişti kaçırdımki sormayın şimdi arıyorum bulamıyorum.
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***Leopard*** 2 yıl Guest-DADC6FD9A
50 oyunla rakip olamaz ve millet Steam e tonla yatirim yapti , insanlarin 200-300 oyunu var. Kolay kolay birakilmaz
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murat-smsk 2 yıl
Yakında Twitch'ten baska oyun satan olmayacak
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alemburda34 2 yıl
amazondan beklenen hamle :)
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TheCapedCrusader 2 yıl en beğenilen
dünyanın en saçma platformu.. yine şaşırtmayan bir hamleyle gelmiş.
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iARDAs 2 yıl TheCapedCrusader
Saçma olsa bu kadar tutmaz o platform hocam.
Bana da çok hitap etmiyor, ama ciddi bir twitch kitlesi olduğu kesin.
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Kefelon 2 yıl TheCapedCrusader
TheCapedCrusader
dünyanın en saçma platformu.. yine şaşırtmayan bir hamleyle gelmiş.

Eskiden oyunların demo CD'si oluyordu azda olsa oynayabiliyorduk hocam. Şimdi deneme şansımız kalmadı. Almadan önce biraz izliyoruz da fikrimiz oluyor en azından oyunla ilgili.
Birde E-spor karşılaşmaları gerçekten baya heyecanlı oluyor. Özellikle strateji oyunlarının...
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