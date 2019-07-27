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Twitch üzerinden dil eğitimi başlıyor

Twitch yayıncıları bundan sonra yayınları üzerinden izleyicilere dil eğitimi verebilecek. Böylece statik bir dil eğitimi yerine karşılıklı etkileşim sağlanan bir eğitim ortaya çıkacak.
31 dk.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün Twitch platformu oyun yayıncılığında bir numara haline gelmiş durumda ancak bu konsept farklı fikirlere de ilham kaynağı olmaya başladı. Duolingo çevrim içi yayınlar üzerinden dil eğitimi vermeyi planlıyor.

İlginç bir deneyim

Duolingo ve Twitch arasında yapılan ortaklık kapsamında Twitch yayıncıları izleyicilere temel anlamda belirli kalıpları öğretebilecek yayınlar hazırlayabilecekler. Program Duolingo Verified Streamer Program adını taşıyor.

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Programın kapsamı yayıncının belirli bir dil kapsamında yayın yapması ve izleyicinin de anlamadığı noktalarda soru sorması şeklinde belirlenmiş. İlk etapta İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve İspanyolca dilleri sunulacak. Sonrasında ise daha fazla dil programa eklenecek.

Dil eğitim programı için şimdiye kadar 12 popüler yayıncı ile anlaşıldığı belirtiliyor ancak her yayıncının programa katılması söz konusu değil. Yakın zamanda başlayacak program ilk aşamada deneme süreci gibi olacak.

Duolingo ekran başında, kitap okuyarak veya dinleyerek statik bir şekilde dil öğrenmekten ziyade öğretici kişi ile sürekli iletişim halinde olmanın daha faydalı olacağını düşünüyor. Cambly projesi de buna benzer bir amaçla başlamıştı.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/duolingo-twitch-team-up-teach-new-language/ Yorum Yaz
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