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Twitch'in mobil sürümlerine özel mesaj desteği

Son dönemde oyun dışı birçok içeriğe de ev sahipliği yapan canlı yayın servisi Twitch'in Android sürümüne, masaüstünde çok uzun süredir bulunan önemli bir destek getirildi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitch'in mobil sürümlerine özel mesaj desteği

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, altı ay önce masaüstü için hayata geçirdiği "Whisper" isimli özel mesaj desteğini mobil platformlara da genişletmeye başladı.
Bugünden itibaren Twitch'in Android uygulaması (Şimdilik az sayıda kişide yer alıyor) için getirilen, ilerleyen süreçte ise iOS tarafına da verilecek olan Whisper özelliği, kişilerin mobilde de özel mesajlar gönderip alabilmesine imkan tanıyor ve bu sayede iletişim süreci hızlandırılabiliyor.
Twitch'in Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://blog.twitch.tv/2015/11/whispers-coming-to-mobile/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
twichtin android uygulamasi cok iyi tek sikintisi web deki gibi turkiye yayinlari ustde gostermiyor
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