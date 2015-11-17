Twitch'in mobil sürümlerine özel mesaj desteği

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, altı ay önce masaüstü için hayata geçirdiği "Whisper" isimli özel mesaj desteğini mobil platformlara da genişletmeye başladı.

Bugünden itibaren Twitch'in Android uygulaması (Şimdilik az sayıda kişide yer alıyor) için getirilen, ilerleyen süreçte ise iOS tarafına da verilecek olan Whisper özelliği, kişilerin mobilde de özel mesajlar gönderip alabilmesine imkan tanıyor ve bu sayede iletişim süreci hızlandırılabiliyor.

Twitch'in Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://blog.twitch.tv/2015/11/whispers-coming-to-mobile/