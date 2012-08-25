Twitpic ile Twitter üzerinde resim ve video paylaşımı kolaylaşıyor

Twitter üzerinde resim paylaşımını ilk başlatan site olan Twitpic, mikroblog platformunun kendi paylaşım hizmetini başlatmasıyla popülerliğini kaybetmişti.





Halen hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olan Twitpic, iOS platformundan sonra Android için de uygulamasını bu ay başında yayınladı.





Fotograf ve video içeriklerini kolayca takipçilerle paylaşmanın yanında, farklı filtreler uygulayabilme, fotoğraf zaman tünelini takip ettiğiniz kişilerin fotoğrafları ile izleyebilme, en popüler Twitpic kullanıcılarının fotoğraflarını izleyebilme, zaman tünelinden içerikleri düzenleyebilme gibi özellikler bulunuyor.





Uygulama iOS ve Android üzerinde ücretsiz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitpic





http://itunes.apple.com/us/app/twitpic/id523490954?mt=8