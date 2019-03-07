Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı

Dünyaca ünlü bir sosyal medya sitesi olan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'e her hafta 10,000 dolar yatırdığını söyledi. Jack Dorsey, bunun için Cash App'te kendine 10,000 dolarlık bir limit ayırdığını da belirtti.

Jack Dorsey, Bitcoin için:"İnternet üzerinde doğdu, internet üzerinde büyüdü. Bitcoin, internetin yerel para birimidir." şeklinde nitelendiriyor.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren düşüşte olan Bitcoin'e büyük bir CEO tarafından yatırım yapılması piyasada dikkatleri çekti. Jack Dorsey, Bitcoin'in geleceğini parlak görüyor. Söz konusu dijital para birimi, şu an 3,865 dolardan işlem görüyor.

Jack Dorsey'in Bitcoin'e ilgisi yeni değil. Twitter CEO'su, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada internet üzerinde sadece Bitcoin'in para birimi olarak kabul göreceğini söylemişti.

Bitcoin'in geleceğine pozitif bakanlar arasında Eugen Kaspersky da bulunuyor. Kaspersky, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, gelecek 100 yıl içerisinde, dünyanın tek bir merkezden yönetileceğini ve Bitcoin'in de dünyada kullanılan para birimi olacağını söylemişti.

https://cointelegraph.com/news/twitter-ceo-jack-dorsey-alludes-to-spending-10-000-a-week-on-bitcoin