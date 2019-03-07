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Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı

Twitter'ın ve Square'in CEO'su olan Jack Dorsey, Bitcoin'i değerlenecek bir yatırım aracı olarak gördüğünü ve her hafta 10,000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı.
2 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü bir sosyal medya sitesi olan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'e her hafta 10,000 dolar yatırdığını söyledi. Jack Dorsey, bunun için Cash App'te kendine 10,000 dolarlık bir limit ayırdığını da belirtti.
Jack Dorsey, Bitcoin için:"İnternet üzerinde doğdu, internet üzerinde büyüdü. Bitcoin, internetin yerel para birimidir." şeklinde nitelendiriyor.
Geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren düşüşte olan Bitcoin'e büyük bir CEO tarafından yatırım yapılması piyasada dikkatleri çekti. Jack Dorsey, Bitcoin'in geleceğini parlak görüyor. Söz konusu dijital para birimi, şu an 3,865 dolardan işlem görüyor.
Jack Dorsey'in Bitcoin'e ilgisi yeni değil. Twitter CEO'su, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada internet üzerinde sadece Bitcoin'in para birimi olarak kabul göreceğini söylemişti. 
Bitcoin'in geleceğine pozitif bakanlar arasında Eugen Kaspersky da bulunuyor. Kaspersky, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, gelecek 100 yıl içerisinde, dünyanın tek bir merkezden yönetileceğini ve Bitcoin'in de dünyada kullanılan para birimi olacağını söylemişti.

https://cointelegraph.com/news/twitter-ceo-jack-dorsey-alludes-to-spending-10-000-a-week-on-bitcoin Yorum Yaz
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labtek38 2 ay en beğenilen
Aylık gelirinin yüzde kaçı ile aldığını söylese duyduğu güven seviyesi daha anlaşılır olurdu. Ben her ay 10₺ lik alıyorum desem bitcoine çok da güvendiğim anlamı çıkmaz. Gelirimin %1 i ile alıyorum desem veya % 20 si ile alıyorum desem farklı anlamlar çıkar mesela.
Aylık gelirinin yüzde kaçı ile aldığını söylese duyduğu güven seviyesi daha anlaşılır olurdu. Ben her ay 10₺ lik alıyorum desem bitcoine çok da güvendiğim anla...
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FONTEN LA 2 ay
Anlaşılan, adam yeteri kadar stok yapmış ki bu açıklamayı yapıyor. Biraz fiyat şişirelim canım nolcak ki...
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Mesudum 2 ay
Bizler fakiriz, pasif bekleyişteyz.
Adamlar aktif bekleyişteler ve bu da yatırım sayılır.
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pop-up 2 ay
bakalım bitcoin'e azalan talep ne kadar artacak bekliyoruz
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Bukalemun 2 ay
Kazancı ve birikimi ne kadar !? ne kadar zama dır bitcoin alıyor !? (2018/12 bitcoin 19 bin dolar ) ve şuanda 4 bin dolar altında...
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cherkesomer 2 ay
okadar bitcoin alıyorum elimde patlamasın die açıklama yaptım bakın bitcoine güvenin algısı yapalımda elimizde kalmasın...
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arekamint 2 ay
kötü giden bitcoinin reklamı ancak bu şekilde yapılabilirdi tebrikler (!)
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labtek38 2 ay en beğenilen
Aylık gelirinin yüzde kaçı ile aldığını söylese duyduğu güven seviyesi daha anlaşılır olurdu. Ben her ay 10₺ lik alıyorum desem bitcoine çok da güvendiğim anlamı çıkmaz. Gelirimin %1 i ile alıyorum desem veya % 20 si ile alıyorum desem farklı anlamlar çıkar mesela.
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