Twitter CEO'su zaman akışının değişeceği iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz haftanın ilgi gören haberlerinden birisi de Twitter'ın önemli bir değişiklikle zaman akışı sayfasını değiştireceği iddiasıydı. Tweetleri kronolojik olarak sıralayan sosyal medya platformunun kısa bir süre sonra Facebook benzeri ilgi gören iletileri öne çıkaracak bir algoritmaya geçiş yapacağı dile getirilmişti.

Konunun bolca dile getirilmesinin ardından platformun kurucusu Jack Dorsey'de kendi hesabından bir tweet atarak iddiaları yalanladı. CEO, tweetinde #RIPTwitter (Twitter öldü) hashtagını kullanan üyelere "#RIPTwitter konusunda: Sizlerin fikirlerini her zaman dinliyoruz, zaman akışını değiştirmek gibi bir fikrimiz yok" dedi.

Sosyal medya platformunu daha önce "Favori" butonunu yerine Facebook'un literatüre kazandığı "Beğen" butonunu getirmesi de yine rakibini örnek aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Facebook kadar popüler olamayan platform gelecekte şeytanın bacağını kırabilecek mi merak konusu.