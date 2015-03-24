Twitter, Foursquare ile işbirliğine gidiyor

Twitter bir süredir tweet atarken konum belirtme özelliğini zaten kullanabiliyorduk. Ancak bu özelliğin çok kullanışlı olmadığını fark eden Twitter yeni bir soluk getirmek adına Foursquare ile iş birliğine gidiyor.

Artık sokak veya mahalle gibi adreslerden çok bulunduğumuz mekanları konumumuza eklemeye yardımcı olacak yeni uygulama tweet gönderilen mekanın adına tıklandığında aynı yerden gönderilen diğer tweetleri de görmemize imkan verecek. Çok büyük bir yenilik sunmasa da bazı kullanıcılar için heyecan verebilecek yeni uygulamanın kısa süre içine hayata geçmesi bekleniyor.

Aşağıdaki örnek tweette görülebilen yeni uygulamada Tweetin atıldığı yer olarak Twitter'ın yönetim binası Twitter HQ eklenmiş durumda.