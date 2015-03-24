Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, Foursquare ile işbirliğine gidiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Twitter, Foursquare ile işbirliğine gidiyor
Twitter bir süredir tweet atarken konum belirtme özelliğini zaten kullanabiliyorduk. Ancak bu özelliğin çok kullanışlı olmadığını fark eden Twitter yeni bir soluk getirmek adına Foursquare ile iş birliğine gidiyor.

Artık sokak veya mahalle gibi adreslerden çok bulunduğumuz mekanları konumumuza eklemeye yardımcı olacak yeni uygulama tweet gönderilen mekanın adına tıklandığında aynı yerden gönderilen diğer tweetleri de görmemize imkan verecek. Çok büyük bir yenilik sunmasa da bazı kullanıcılar için heyecan verebilecek yeni uygulamanın kısa süre içine hayata geçmesi bekleniyor.
Aşağıdaki örnek tweette görülebilen yeni uygulamada Tweetin atıldığı yer olarak Twitter'ın yönetim binası Twitter HQ eklenmiş durumda. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Boot Camp "Boot Camp inceleme" 4 yıl İnternetten Alışveriş, Cayma Hakkı ve Yasal Düzenlemeler 4 yıl Monster Editörlerini Seçiyor "5000TL ödüllü" yarışma başlıyor (3. dönem) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim