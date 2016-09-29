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Twitter Moments kullanıma sunuldu

Son günlerde Google ve Disney gibi devlere satışı gündemde olan Twitter, kullanıcı etkileşimini arttırmak adına uzun süredir denediği Moments adındaki özelliği kullanıma sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter Moments kullanıma sunuldu

Twitter’ın geçen yıl sonlarında Project Lightning kod adıyla denemeye başladığı Moments özelliği, bugünde itibaren herkesin kullanımına açıldı. İlgili gönderileri bir araya getirmeyi amaçlayan özellik web ve mobil uygulamalarda kullanılabiliyor.

Twitter Moments adındaki özellik yeni bir sekme olarak standart menü diziliminin arasına yerleşiyor. Aslında favori belirleme işlemine benzetebileceğimiz yeni özelliğin kendine has bir sayfası var. İlgili sekmeye tıkladıktan sonra bu sayfaya geliyorsunuz. Yeni Moment oluştur butonu ile işlem yapmaya başlıyorsunuz. İlgi duyduğunuz bir terim ile ilgili isterseniz gönderilerden arama yapabiliyorsunuz, isterseniz kendi gönderilerinizi arıyorsunuz isterseniz de beğendiğiniz gönderileri sıralayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor"

Arama listesinde istediğiniz gönderileri sağ üstteki tik işareti ile seçebiliyorsunuz. Seçim tamamlanınca artık ilk Moment listeniz hazır oluyor. Burada isterseniz bir kapak da belirleyebiliyorsunuz. Böylece Moment bir magazin haline dönüşüyor

Takip ettiğiniz konulara daha rahat ulaşmanızı ve diğer kişilerle paylaşmanızı sağlayan Moments, ayrıca alt kısımda Beğeni sekmesinin yanında da yerini alıyor. Burada kaç tane listeniz olduğunu görebiliyorsunuz. Paylaşımlar arttıkça ilgili sayfanın sol tarafında en popüler Moment’ler listelenmeye başlıyor. Herkesin erişimine açılmış olmasına rağmen özellik bölge bölge kullanıma sunuluyor bu bakımdan biraz gecikebilir. 

 

https://about.twitter.com/tr/moments Yorum Yaz
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