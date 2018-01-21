Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı

Tam Boyutta Gör

2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Rus hükümetiyle bağlantılı hesapların Facebook, Twitter ve Google üzerinden sahte haberler ve propagandalar ile kamuoyunu etkilediği iddiası hem ABD Kongresi hem de sosyal medya devleri tarafından uzun bir süredir araştırılıyor. Rus hükümetinin sosyal medyaya yönelik faaliyetlerinin hükümet çatısı altında çalışan İnternet Araştırma Ajansı(IRA) tarafından yürütüldüğü düşünülürken Twitter, geçtiğimiz yıl IRA ile bağlantılı 2.752 hesabı tespit edip bu hesapları askıya almıştı. Sosyal medya devi şimdi de 1000'in üzerinde propaganda hesabı tespit etti.





On binlerce bot hesap

IRA'nın faaliyetlerini ortaya çıkarmak için Kongre ile birlikte çalışan Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre toplamda 1062 adet hesap daha IRA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle askıya alındı. Böylece Twitter'ın, konuyla ilgili askıya aldığı toplam hesap sayısı 3.814'e ulaşırken şirket, bu hesapların ABD seçimleriyle ilgili 175.993 adet tweet attığını açıkladı. Bu tweet sayısının ABD seçimleriyle ilgili atılan toplam tweetlerin yüzde 8.4'ünü oluşturduğunu da vurgulayan Twitter ayrıca 2016 seçimlerinden önce 10 hafta boyunca seçimle ilgili tweet atan Rus kaynaklı 13.512 adet bot hesabı da tespit ettiğini ekledi. Böylece şirketin yakaladığı Rus kaynaklı bot hesapların sayısı 50.258'e ulaştı.





Senatörlerin, sosyal medya şirketlerini, seçimlerin manipüle edildiği konusunda sorumsuzca davranmakla suçlamasının ardından Rus kaynaklı hesapları ciddi bir şekilde incelemeye başlayan Twitter; önemli Rus medya kuruluşlarından Sputnik ve RT'nin Twitter'a reklam vermesini yasaklamış ve hem hesapları ortaya çıkarmak hem de Rus kaynaklı hesapların reklam faaliyetleri için harcadıkları miktarı tespit etmek için şeffaflık merkezi kurmuştu. Şirket son çalışmasında ise bir adım daha ileri gitti ve IRA bağlantılı 1062 hesapla herhangi bir şekilde etkileşime geçen toplam 677.755 ABD'li kullanıcıya konuyla ilgili mail gönderdiğini ekledi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-19/twitter-finds-1-062-more-accounts-linked-to-russian-agency