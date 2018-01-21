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Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı

Rusya'nın sosyal medyayı kullanarak 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini manipüle ettiği yönündeki iddiaları araştıran Twitter, Rus hükümetiyle bağlantılı 1.062 adet hesabı askıya aldı
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı
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2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Rus hükümetiyle bağlantılı hesapların Facebook, Twitter ve Google üzerinden sahte haberler ve propagandalar ile kamuoyunu etkilediği iddiası hem ABD Kongresi hem de sosyal medya devleri tarafından uzun bir süredir araştırılıyor. Rus hükümetinin sosyal medyaya yönelik faaliyetlerinin hükümet çatısı altında çalışan İnternet Araştırma Ajansı(IRA) tarafından yürütüldüğü düşünülürken Twitter, geçtiğimiz yıl IRA ile bağlantılı 2.752 hesabı tespit edip bu hesapları askıya almıştı. Sosyal medya devi şimdi de 1000'in üzerinde propaganda hesabı tespit etti.


On binlerce bot hesap

IRA'nın faaliyetlerini ortaya çıkarmak için Kongre ile birlikte çalışan Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre toplamda 1062 adet hesap daha IRA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle askıya alındı. Böylece Twitter'ın, konuyla ilgili askıya aldığı toplam hesap sayısı 3.814'e ulaşırken şirket, bu hesapların ABD seçimleriyle ilgili 175.993 adet tweet attığını açıkladı. Bu tweet sayısının ABD seçimleriyle ilgili atılan toplam tweetlerin yüzde 8.4'ünü oluşturduğunu da vurgulayan Twitter ayrıca 2016 seçimlerinden önce 10 hafta boyunca seçimle ilgili tweet atan Rus kaynaklı 13.512 adet bot hesabı da tespit ettiğini ekledi. Böylece şirketin yakaladığı Rus kaynaklı bot hesapların sayısı 50.258'e ulaştı.


Senatörlerin, sosyal medya şirketlerini, seçimlerin manipüle edildiği konusunda sorumsuzca davranmakla suçlamasının ardından Rus kaynaklı hesapları ciddi bir şekilde incelemeye başlayan Twitter; önemli Rus medya kuruluşlarından Sputnik ve RT'nin Twitter'a reklam vermesini yasaklamış ve hem hesapları ortaya çıkarmak hem de Rus kaynaklı hesapların reklam faaliyetleri için harcadıkları miktarı tespit etmek için şeffaflık merkezi kurmuştu. Şirket son çalışmasında ise bir adım daha ileri gitti ve IRA bağlantılı 1062 hesapla herhangi bir şekilde etkileşime geçen toplam 677.755 ABD'li kullanıcıya konuyla ilgili mail gönderdiğini ekledi.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-19/twitter-finds-1-062-more-accounts-linked-to-russian-agency Yorum Yaz
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Nevfel 1 yıl en beğenilen
Amerika tüm dünyada her ülkeye yaptığı olayı rusya ona karşı kullanınca rahatsız olmuş!
Kendileri her haltı yapar başkası yapınca isyan eder bu pislik abd.
Abd ye karşı rusya düşman olduğu sürece rusya bizim dostumuzdur bu kadar basit.
Amerika tüm dünyada her ülkeye yaptığı olayı rusya ona karşı kullanınca rahatsız olmuş!Kendileri her haltı yapar başkası yapınca isyan eder bu pislik abd.
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brshr 1 yıl
Aynısını bizim memleket yapsa "özgürlükçüler" hemen doluşurdu. Bakıyorum da tık yok!
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serafon 1 yıl
artık cia in şirketleri kendini gizleyemiyor.
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pspoor 1 yıl
Twitter gibi politik güdümlü sirketler yine her zaman oldugu gibi yalan ve propaganda pesinde. Internet sirketleri iyice cirkef bir hal aldi.
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dtmfth 1 yıl
Mantığa gel ABD bizim düşmanımız da Rusya bizim dostumuzmus.
Ypg'ye ofis açan, Salim Muslim'i protokolle karşılayan, Ypg'ye silahını esirgemeyen dost :)
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yslf 1 yıl
Twitter'ın gizlilik politikaları da kötü zaten
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Nevfel 1 yıl en beğenilen
Amerika tüm dünyada her ülkeye yaptığı olayı rusya ona karşı kullanınca rahatsız olmuş!
Kendileri her haltı yapar başkası yapınca isyan eder bu pislik abd.
Abd ye karşı rusya düşman olduğu sürece rusya bizim dostumuzdur bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla +7
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serafon 1 yıl Nevfel
Nevfel

Amerika tüm dünyada her ülkeye yaptığı olayı rusya ona karşı kullanınca rahatsız olmuş!



Kendileri her haltı yapar başkası yapınca isyan eder bu pislik abd.



Abd ye karşı rusya düşman olduğu sürece rusya bizim dostumuzdur bu kadar basit.

1. dünya savaşı öncesinde sözde İngiliz ve rus savaşıyordu olan bize oldu. Yine aynı tuzağa düşmemek lazım. Dost düşman değil, akıllı olan kazanır, ayakta kalır.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Twitter hala bot ve spam hesaplarla dolu, bence Vine'ın da çöküşünün asıl sebebi bu hesaplardı; Twitter üzerinden en azından filtreler iyi ancak TT'de saçma reklam tagleri görmek üzücü.
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fthkn 1 yıl
Geçmişteki soğuk savaş mücadelesini okumak öğrenmek insanı çok şaşırtmıyor ama buna tanıklık etmek çok şaşırtıcı. Rusya federasyon günlerinden farklı davranmıyor demek ki. Politikalar aynı. Hiç bir zaman sosyalist olmadılar amaç iktidarı elde tutmaktı zaten. ABD en azından dürüst bu konuda ben sosyal bir devlet değilim diyor. O yüzden ben Amerika sempatizanı sayılırım.
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