Twitter, Rusya'da sıkıntı yaşayabilir

Genelde komünizm tabanlı yönetilen ülkelerde çok güvenmedikleri ABD servislerine karşı katı bir tutum sergilendiğini görüyoruz. Geçmiş dönemde Çin hükümetinin Apple'dan kendi vatandaşlarının iCloud hesaplarını ülke sınırları içerisinde tutmasını, IBM'den ise ürünlerin kaynak kodlarını göstermesini istediğini duymuştuk. Şimdi benzer bir hamle Rusya'dan geldi.





Rus hükümetinin geçtiğimiz yıl kabul ettiği bir yasaya göre ülke vatandaşlarının bilgilerini tutan her servis, bu verileri Eylül 2015 tarihinden itibaren ülke sınırları içerisinde saklamak zorunda. Twitter ise geçen ay yenilediği kullanıcı sözleşmesi nedeniyle potaya girmiş bulunuyor.





Rusya medya sansür kurumu Roskomnadzor, Twitter'ın yenilediği kullanıcı sözleşmesinde kullanıcılara ait belirli bir meta verisi toplama hakkını elde ettiğini ve bunun kişisel verileri elde etme olarak anladıklarını belirtti. Bu nedenle Twitter'ın Rus vatandaşlarına ait verileri tuttuğu sunucularını ülke sınırları içerisine taşıması gerekiyor. Aksi takdirde para veya engelleme cezasına çarptırılacak. Twitter henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak bu tür bir taşınma firmaya epey bir maliyet çıkaracaktır. Facebook da benzer bir talep sonrasında bahse konu kanuna harfiyen uyacaklarını belirtmişti.

http://www.bbc.com/news/technology-34791026