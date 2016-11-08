Günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonuyla konuştuk

Haber Editörü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) raporuna göre bu yılın ilk yarısındaki toplam ses trafiği, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 122,2 milyar dakikaya ulaştı.
Öyle ki 2015 yılındaki toplam trafik miktarı 2014'e kıyasla yüzde 6,8 oranında artarak 234 milyar dakikaya ulaştı. Üstelik aramaların yüzde 95'lik bölümü mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise toplam mobil trafik 2015'e göre yüzde 8 artarak 117 milyar dakikaya çıkarken, sabit aramalar yüzde 18 düşüş göstererek 5 milyar dakikaya geriledi.
2016 yılının ilk yarısı için mobilden mobile gerçekleştirilen aramalar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,4 artış göstererek 102 milyar dakikadan 112 milyar dakikaya yükseldi. Diğer taraftan sabit hatlar arasındaki aramalarda yüzde 26 azalarak 4 milyar dakikadan 3 milyar dakikaya düştü. Ülkemizde 2016 yılının ilk 6 aylık bölümünde cep telefonundan günlük konuşma süresi ise 671 milyon dakika olarak açıklandı.
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AYDA VE YILDA KAÇ GB veri ediyor
mp3 acc amr olarak.
Hesapladım da muhtemelen dinlenmiyoruz ama tüm görüşmelerimiz lazım olursa dinlenmek üzere kaydediliyor.
128K sıkıştırma ile 1 dakikalık konuşma yaklaşık 200 kilobyte tutyor.
Bu yılın ilk 6 ayı 122 milyar dakikaymış. Bu durumda yıllık 245 milyar dakika yapar. Yuvarlayıp 250 milyar dakika diyelim.
250 milyar x 0,2 = 50 milyar megabyte. Bu da yaklaşık 47.684 Terabyte eder. TB başına maliyeti 30 dolar alsak toplam maliyet 1,5 milyon dolar bile etmiyor.
Bu para 4 operatör arasında paylaşılsa, onlar için çerez parası bile değil. Durum bu olunca bütün görüşmelerimizi 10 yıl boyunca hiç silmeden kaydetseler, toplam maliyet 15 milyon dolar gibi bir şey ki, yine önemsiz.
Ancak iş canlı dinlemeye gelince, bu imkansız. Canlı olarak bir insan dinleyeceğine göre 24 saat/3 insan üzerinden yapılacak hesapta günlük 1 kişi en çok 480 dakika dinleme yapabilir. Not alacağı vs. düşünülürse efektif süre 400 dakikadır. Günlük 671 milyon dakikayı 400'e bölersek 1.677.500 kişinin dinleme işinde istihdam edilmesi gerekir. Bu nedenle canlı dinleme ile tüm görüşmelere dinlenemez.
Ama şu yapılabilir. Belli bir program kullanılarak, konuşmalarda anahtar sözcüklere aranabilir. Bu canlı yapılabilir ama çok pahalı ve çok zahmetli olur. Sonradan kaydedilmiş veri üzerinden de yapılabilir. Anahtar kelimelerin yakalandığı görüşmelere canlı dinlemeye alınır.
Sanırım böyle yapıyorlar. yapmıyorlarsa, çağın gerisinde bir istihbaratımız var demektir.
Not: 671 milyon dakika 671 milyon çağrı demek değildir. Bunun farkındayım ama sonuçta tüm bu dakikaların dinlenmesi gerekiyor. Bu nedenle hesap çağrı üzerinden değil, dakika üzerinden yapıldı.
CEP TELEFONU ENFLASYONU YAŞANIYOR
Bütçe verileri, 6 aylık dönemde kamu kurumlarında kullanılan cep telefonu, santrale bağlı telefon ve müstakil telefon sayısının da 38 bin 426 adet artarak 474 bin 365'e yükseldiğini gösterdi. Bu dönemde kamu personeline tahsis edilen cep telefonu sayısı da 13 bin 517'den 15 bin 694'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı, sabit telefon kullanımında azalış, cep telefonu kullanımında artış dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı kayıtlarındaki santrale bağlı telefon aboneliği sayısı 1.540'tan 1. 464'e gerilerken, cep telefonu sayısı 197'den 259'a çıktı. Başbakanlık'ta ise santrale bağlı telefon sayısı 32'den 35'e, cep telefonu sayısı da 135'ten 140'a çıktı. Tahsisli cep telefonu aboneliği görünmeyen TBMM'de ise santrale bağlı telefon sayısı 6 ayda 505'ten 750'ye, müstakil telefon sayısı 3 bin 900'den 4 bin 50'ye yükseldi.
k:sözcü.com.tr