Günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonuyla konuştuk

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) raporuna göre bu yılın ilk yarısındaki toplam ses trafiği, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 122,2 milyar dakikaya ulaştı.

Öyle ki 2015 yılındaki toplam trafik miktarı 2014'e kıyasla yüzde 6,8 oranında artarak 234 milyar dakikaya ulaştı. Üstelik aramaların yüzde 95'lik bölümü mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise toplam mobil trafik 2015'e göre yüzde 8 artarak 117 milyar dakikaya çıkarken, sabit aramalar yüzde 18 düşüş göstererek 5 milyar dakikaya geriledi.

2016 yılının ilk yarısı için mobilden mobile gerçekleştirilen aramalar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,4 artış göstererek 102 milyar dakikadan 112 milyar dakikaya yükseldi. Diğer taraftan sabit hatlar arasındaki aramalarda yüzde 26 azalarak 4 milyar dakikadan 3 milyar dakikaya düştü. Ülkemizde 2016 yılının ilk 6 aylık bölümünde cep telefonundan günlük konuşma süresi ise 671 milyon dakika olarak açıklandı.