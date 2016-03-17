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Twitter Windows 10 sürümünü yeni özellikler ile güncelledi

Geçtiğimiz ay iOS ve Android için güncelleme yayınlayan Twitter bu kez yeni özellikleri Windows platformuna taşıyor. Popüler sosyal ağın Windows 10 güncellemesi önemli yeniliklere sahip.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Mikro blog sitesi Twitter mobil kullanıcıların ilgi gösterdiği sosyal ağlardan birisi. Son dönemlerde kademeli olarak önemli özellikler kazanan uygulama bu yenilikleri ilk etapta Android ve iOS için kullanıma sunmuştu. Bu kez evrensel Windows 10 uygulamasını güncelleyen Twitter, yeni özellikleri Windows kullanıcılarına sunuyor.
Güncelleme Windows 10'un evrensel marketinde yayınlanmış durumda, bu da hem masaüstü hem de mobil kullanıcılar için kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Güncelleme ile birlikte Twitter Moments özelliği, özel grup mesajlaşması, gif ve video desteği, sessize alma ve aşağı çekerek yenileme gibi özellikler uygulamaya eklenmiş. Ayrıca masaüstü sürüm için bir de koyu tema seçeneği uygulamaya dahil edilmiş. Bu sayede artık Windows kullanıcıları da 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan yeni özelliklerden faydalanabilecekler. 

http://www.engadget.com/2016/03/16/twitter-windows-10-app-update/ Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl en beğenilen
Androiddekinden daha işlevsel ve stabil bir hal aldı bu güncellemeyle. Hepsiburada gibi sitelerde son 15 gün içinde alınan android telefonların koşulsuz iade edilmesiyle firmalar zor günler geçirecekler gibi. Microsoft atağa kalktı.
Androiddekinden daha işlevsel ve stabil bir hal aldı bu güncellemeyle. Hepsiburada gibi sitelerde son 15 gün içinde alınan android telefonların koşulsuz iade e...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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e-Militarist 3 yıl
Bugün ki twitter genel yavaşlamasına ve bundan sonraki olası yavaşlamalara çözüm

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e-Militarist 3 yıl en beğenilen
Androiddekinden daha işlevsel ve stabil bir hal aldı bu güncellemeyle. Hepsiburada gibi sitelerde son 15 gün içinde alınan android telefonların koşulsuz iade edilmesiyle firmalar zor günler geçirecekler gibi. Microsoft atağa kalktı.
2 Yanıt Yanıtla +11
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daredev 3 yıl e-Militarist
Kesinlikle diğer platformlara göre çok işlevsel ve tasarım olarak dikkat çekici ve farklı.
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Harrow35 3 yıl e-Militarist
e-Militarist

Androiddekinden daha işlevsel ve stabil bir hal aldı bu güncellemeyle. Hepsiburada gibi sitelerde son 15 gün içinde alınan android telefonların koşulsuz iade edilmesiyle firmalar zor günler geçirecekler gibi. Microsoft atağa kalktı.

3 ay android kullanıp, şuan windows 10 kullanıyorum yalan yanlış bilgiler vermezseniz sevinirim stabiliteden fersah fersah uzakta.
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oktayakgoz 3 yıl
Uygulamalar gelsinde bakalim esit sartlar altinda wp ne yapacak
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