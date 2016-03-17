Twitter Windows 10 sürümünü yeni özellikler ile güncelledi

Mikro blog sitesi Twitter mobil kullanıcıların ilgi gösterdiği sosyal ağlardan birisi. Son dönemlerde kademeli olarak önemli özellikler kazanan uygulama bu yenilikleri ilk etapta Android ve iOS için kullanıma sunmuştu. Bu kez evrensel Windows 10 uygulamasını güncelleyen Twitter, yeni özellikleri Windows kullanıcılarına sunuyor.

Güncelleme Windows 10'un evrensel marketinde yayınlanmış durumda, bu da hem masaüstü hem de mobil kullanıcılar için kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Güncelleme ile birlikte Twitter Moments özelliği, özel grup mesajlaşması, gif ve video desteği, sessize alma ve aşağı çekerek yenileme gibi özellikler uygulamaya eklenmiş. Ayrıca masaüstü sürüm için bir de koyu tema seçeneği uygulamaya dahil edilmiş. Bu sayede artık Windows kullanıcıları da 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan yeni özelliklerden faydalanabilecekler.

http://www.engadget.com/2016/03/16/twitter-windows-10-app-update/