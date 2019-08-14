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Twitter’a konu takip etme özelliği geliyor

Twitter, kullanıcılar için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Bugün ise kişiler yerine belirli konuları takip edebileceğiniz bir özelliğin ekleneceği ortaya çıktı.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitter’a konu takip etme özelliği geliyor
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Sosyal medya devi Twitter, son dönemde birçok yeni özellikle gündeme gelmeyi başarıyor. Bugün de belirli konuları takip edebileceğiniz bir özelliğin ekleneceği ortaya çıktı. Direkt olarak kişileri takip etmek yerine ilgilendiğiniz konuları takip ederek popüler paylaşımları kaçırmamanız amaçlanıyor.

Android uygulamasında test ediliyor

Testlerin Android için Twitter uygulamasında başladığı belirtiliyor. Şimdilik spor ile alakalı konular takip edilebiliyor. Örneğin takımınız hakkında açılmış konuyu takibe alarak, farklı hesaplardan yapılan her türlü paylaşımı görebilirsiniz. Ya da direkt olarak futbol, basketbol gibi spor dallarını takibe alabilirsiniz.

Testler tamamlandığında konu takip etme özelliği pek çok yerde kullanılabilecek. Örneğin firma sözcüsü favori dizinizin konusunu takip etmeyi örnek olarak gösterdi. Tabii ki konu sessize alma özelliği sayesinde, son bölümü izlemeden spoiler yememeniz de düşünülmüş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9T Pro 20 Ağustos tarihinde Avrupa için tanıtılacak"

Twitter’ın temel amacı kullanıcıların hangi hesapları takip etmeleri gerektiğini düşünmeden, konulara odaklanabilmeleri. Bu özelliği bir sosyal medya platformunda ilk defa görmediğimizi de belirtelim. Instagram uzun zamandır konu takip etme özelliğini uygulama içerisinde barındırıyor.



https://www.engadget.com/2019/08/13/twitter-follow-topics-test/ Yorum Yaz
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