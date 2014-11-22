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Twitter artık özel mesaj içerisinde Tweet entegrasyonuna izin veriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
314
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter artık özel mesaj içerisinde Tweet entegrasyonuna izin veriyor

Kullanıcılara yönelik kolaylık sağlayacak yeniliklere devam eden Twitter, bu kez özel mesaj kısmı ile ilgili bir yeniliği hayata geçiriyor. 

Mobil uygulamalar ve web uygulamasına dağıtıma başlayan yenilik kullanıcıların özel mesaj gönderirken herkese açık Tweet'lerin kart tasarımı şeklinde karşı tarafa gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bir Tweet üzerine uzun bastığında özel mesaj yoluyla paylaşma seçeneği çıkıyor ve gönderi kart şeklinde mesaj ekranındaki yerini alıyor. Kullanıcı isterse bir mesaj da yazabiliyor. 

Özellik şu anda Android ve iOS uygulamalarında, Tweetdeck uygulamasında ve Twitter ana sayfasında görünmeye başladı.  

https://blog.twitter.com/2014/share-a-tweet-through-direct-messages Yorum Yaz
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