Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek

Twitter'da canlı yayın özelliği uzun bir zamandır varolmasına rağmen, Periscope kullanıcılarının yapabildiği gibi, canlı yayınlara kullanıcı ekleme seçeneği mevcut değildi. Ancak şirket yaptığı yeni bir açıklamayla bu özelliğin Android ve iOS uygulamalarına geleceğini duyurdu.

Sadece ses ile katılabilecekler

https://twitter.com/Twitter/status/1133786992628719616

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Twitter, bu yeni özellik ile kullanıcıların birkullanıcısının devam etmekte olaniçin üç kişiye kadar arama yapmasına izin vereceğini doğruladı. Bu özellik, konukların yayıncıyaveya sadece onlar hakkında konuşma yapmasını kolaylaştıracak. Canlı yayına katılımın sadeceda belirtelim.Twitter bu özellği yılın ilk aylarında Periscope kullanıcıları içingetirmişti. Şirketin, kullanıcılardan aldığı olumlu geri bildirimler sonucunda bu özelliğikullanıcılarına da genişletmeye karar verdiği belirtiliyor. Yeni özelliğintüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.