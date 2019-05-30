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Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek

Mikro blog sitesi Twitter'ın mobil uygulamalarına yeni bir özellik ekleniyor. Kullanıcılar artık platform üzerinden yaptıkları canlı yayınlara konuk alabilecekler. İşte konunun detayları.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter'da canlı yayın özelliği uzun bir zamandır varolmasına rağmen, Periscope kullanıcılarının yapabildiği gibi, canlı yayınlara kullanıcı ekleme seçeneği mevcut değildi. Ancak şirket yaptığı yeni bir açıklamayla bu özelliğin Android ve iOS uygulamalarına geleceğini duyurdu.

Sadece ses ile katılabilecekler

Twitter, bu yeni özellik ile kullanıcıların bir Twitter kullanıcısının devam etmekte olan canlı video yayını için üç kişiye kadar arama yapmasına izin vereceğini doğruladı. Bu özellik, konukların yayıncıya soru sormasını veya sadece onlar hakkında konuşma yapmasını kolaylaştıracak. Canlı yayına katılımın sadece sesli olacağını da belirtelim.

Twitter bu özellği yılın ilk aylarında Periscope kullanıcıları için aktif duruma getirmişti. Şirketin, kullanıcılardan aldığı olumlu geri bildirimler sonucunda bu özelliği Twitter kullanıcılarına da genişletmeye karar verdiği belirtiliyor. Yeni özelliğin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://twitter.com/Twitter/status/1133786992628719616 Yorum Yaz
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