Facebook, hata raporu yollamayı kolay hale getiriyor

Uygulamalarda zaman zaman hatalarla karşılaşabiliyoruz ve bu hataların düzeltilmesi için yapabileceğini en iyi şey bunu geliştiriciye bildirmektir. Ancak bazı durumlarda bunu nasıl yapacağımız konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ancak Facebook bu durumu telefonu sallamak kadar basit bir hale getiriyor.

Geri bildirim almak için de kullanılacak

Şirketin uygulamaya yapacağı yeni bir güncelleme ile kullanıcılar karşılaştıkları hatayı Facebook'a bildirmek için telefonlarını sallamaları yeterli olacak. Bu aşamadan sonra kullanıcının karşısına özel bir menü çıkacak ve buradan gerekli raporları gönderebilecek. Bu özelliğin iOS uygulamasında tercih olarak eklenmişti ve şimdi Android ve iOS platformlarına ana bir özellik olarak eklenecek.

https://www.engadget.com/2019/05/28/facebook-bug-shake-to-report-feature/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu yenilik sadecekolaylaştırmayacak. Örneğinbir Facebook özelliği varsa, bunu şirkete bildirmek için de kullanmanız mümkün olacak. Facebook'dagelen bu geri bildirimleri kullanarak söz konusu özelliğin daha anlaşılabilir olması içinyapacak. Raporlama özelliğinin önümüzdekitüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağını da belirtelim.