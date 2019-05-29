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Facebook, hata raporu yollamayı kolay hale getiriyor

Sosyal medya devi Facebook, uygulamada yaşanan hataları bildirmeyi kolay bir hale getirecek. Bundan böyle telefonunuzu sallayarak, karşılaştığınız hatayı şirkete bildirebileceksiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uygulamalarda zaman zaman hatalarla karşılaşabiliyoruz ve bu hataların düzeltilmesi için yapabileceğini en iyi şey bunu geliştiriciye bildirmektir. Ancak bazı durumlarda bunu nasıl yapacağımız konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ancak Facebook bu durumu telefonu sallamak kadar basit bir hale getiriyor.

Geri bildirim almak için de kullanılacak

Şirketin uygulamaya yapacağı yeni bir güncelleme ile kullanıcılar karşılaştıkları hatayı Facebook'a bildirmek için telefonlarını sallamaları yeterli olacak. Bu aşamadan sonra kullanıcının karşısına özel bir menü çıkacak ve buradan gerekli raporları gönderebilecek. Bu özelliğin iOS uygulamasında tercih olarak eklenmişti ve şimdi Android ve iOS platformlarına ana bir özellik olarak eklenecek.
Bu yenilik sadece hata raporlamayı kolaylaştırmayacak. Örneğin çözemediğiniz bir Facebook özelliği varsa, bunu şirkete bildirmek için de kullanmanız mümkün olacak. Facebook'da çok sayıda kullanıcıdan gelen bu geri bildirimleri kullanarak söz konusu özelliğin daha anlaşılabilir olması için değişiklikler yapacak. Raporlama özelliğinin önümüzdeki iki hafta içinde tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağını da belirtelim.
https://www.engadget.com/2019/05/28/facebook-bug-shake-to-report-feature/ Yorum Yaz
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SATANIST 1 hf.
facebook kullanan kaldı mı yav
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Chagotta 1 hf.
1 sene den fazla oldu kapatalı oh kafam rahat.
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Galatas4ray 1 hf.
Bu facebooka kaç tane bildirim gönderdim hemde ayrıntılı olarak videolu ama hala o sorunlar üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen var hemde ciddi sorunlar bunlar kolay bir şekilde başkasının mailini biliyorsanız hemen şifresini buluyorsunuz ama kimseye söylemem bu facebook bana para vermemek içinmi acaba sorunu çözmüyor anlamadım.
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