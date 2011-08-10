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Twitter direkt resim yükleme sistemini başlatıyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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140 karaktere kadar kendini ifade etme imkanı sunarak büyük bir popülarite yakalayan mikroblog sitesi Twitter yaklaşık 200 milyon kullanıcıya ulaştı ve günde 65 milyon tweet atılır hale geldi.

Uzun bir süre bir sosyal ağ için hayati önem taşıyan video ve resim paylaşımını üçüncü parti yükleme siteleri üzerinden sağlayan Twitter, Haziran ayında yerleşik bir resim ve video yükleme hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Şimdi yerleşik resim yükleme özelliği resmi olarak yayınlandı. 

Resim yükleme butonu mesaj kutusunun sol alt kısmına yerleştirilmiş ve popup pencere ile resminizi yüklemenize olanak tanıyor. Resim yüklendiğinde ise bir önizleme mesaj kutusunun hemen altında beliriyor. Korumalı hesaplar yerleşik resim yükleme hizmeti ile yayınlanmış resimleri göremeyecek. Galeri özelliği ise yakın zamanda erişilebilir olacak.

Twitter yerleşik fotoğraf yükleme özelliği için Photobucket resim yükleme platformuyla ortaklık yapmıştı. Sistemin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgiye Twitter’ın yardım başlıklarından ulaşılabiliyor. Resmi içeren tweet silindiğinde resim de hizmet tarafından siliniyor.

Geliştiricilerin kullanımı için de bir resim yükleme API’si hazırlanmış ancak hizmet tüm kullanıcılara ulaştıktan sonra dağıtılacak. 

Bu hizmet en çok TwitPic ve Yfrog gibi üçüncü parti resim yükleme sitelerini vuracak. Twitter bu sitelerin yine kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Sundukları galeri özelliği ise şimdilik bir artı.

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DH Misafiri 4 yıl
ben gonderirken sorun cıkıyor once resmi seçiyorum sonra gonderiyorum biraz bekliyorum ustte kırmızı renkte mesaj gonderilemedi yazıyorr
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ArcherCavalry 6 yıl
benim sorunum var da, yüklemek istediğim resmin boyutu büyükmüş, yellow frog twitpic aracılığıyla yükleyenler gibi yapsam sorunum çözülür mü??
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Hort olmuş yalnız.
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DH Misafiri 7 yıl
twitter resimkoymak isdiyorum
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mcrew 7 yıl
şu resim ekleme olayından önce halletmesi gereken başka şeyler var gibi gözüküyor

F5 tuşum eskidi artık içeri göçtü
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northernlights 7 yıl
Önizleme olması iyi olmuş.
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HAAltuntas 7 yıl
Kullandım güzel bir uygulama olmuş. Twitpic'in twitter a rakip çıkarması sonucu bunu yapmış olsalar gerek.
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emregök 7 yıl
iOS de farklı sunucu ile bu destek coktan gelmişti
Bunu Web'e geçince araniyor
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Besiktask34 7 yıl emregök
ungood20

iOS de farklı sunucu ile bu destek coktan gelmişti

Bunu Web'e geçince araniyor


inan ne dediğin anlaşılmıyor!
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fuckulteli 7 yıl
Resimleri Twitter üzerinden paylaşıp, Twitter üzerinde barınmasını sağlayan bir gelişme olması çok uzun zaman önce olmalıydı.. Hatta tüm resimleri, ekli oldukları tweet'lerle birlikte tam bir sayfada gösterse daha güzel olur..
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Volkanbaba 7 yıl
Twitter fazla gelişmesin bozmasın kendini bu şekilde gayet iyi.Geliştikçe bozmasından endişeleniyorum
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johonwayni 7 yıl
Fazla gelişmesin ama bir yerden de takip etmesi gerekiyor bazı sistemleri, insanlar artık sadece yazılari ile değil fotoğraflarınıda eklemek istedikleri için böyle bir yenilik Twitter için şart idi.
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Besiktask34 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Twitter fazla gelişmesin bozmasın kendini bu şekilde gayet iyi.Geliştikçe bozmasından endişeleniyorum








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