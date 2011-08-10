Twitter direkt resim yükleme sistemini başlatıyor

140 karaktere kadar kendini ifade etme imkanı sunarak büyük bir popülarite yakalayan mikroblog sitesi Twitter yaklaşık 200 milyon kullanıcıya ulaştı ve günde 65 milyon tweet atılır hale geldi.





Uzun bir süre bir sosyal ağ için hayati önem taşıyan video ve resim paylaşımını üçüncü parti yükleme siteleri üzerinden sağlayan Twitter, Haziran ayında yerleşik bir resim ve video yükleme hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Şimdi yerleşik resim yükleme özelliği resmi olarak yayınlandı.





Resim yükleme butonu mesaj kutusunun sol alt kısmına yerleştirilmiş ve popup pencere ile resminizi yüklemenize olanak tanıyor. Resim yüklendiğinde ise bir önizleme mesaj kutusunun hemen altında beliriyor. Korumalı hesaplar yerleşik resim yükleme hizmeti ile yayınlanmış resimleri göremeyecek. Galeri özelliği ise yakın zamanda erişilebilir olacak.





Twitter yerleşik fotoğraf yükleme özelliği için Photobucket resim yükleme platformuyla ortaklık yapmıştı. Sistemin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgiye Twitter’ın yardım başlıklarından ulaşılabiliyor. Resmi içeren tweet silindiğinde resim de hizmet tarafından siliniyor.





Geliştiricilerin kullanımı için de bir resim yükleme API’si hazırlanmış ancak hizmet tüm kullanıcılara ulaştıktan sonra dağıtılacak.





Bu hizmet en çok TwitPic ve Yfrog gibi üçüncü parti resim yükleme sitelerini vuracak. Twitter bu sitelerin yine kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Sundukları galeri özelliği ise şimdilik bir artı.