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Twitter doğrudan mesajlarda 140 karakter sınırını kaldırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter doğrudan mesajlarda 140 karakter sınırını kaldırıyor

Kurucusu Dick Costolo'nun sürpriz bir şekilde tepe yöneticiliğinden istifa ettiğini açıklaması ile hareketli günler geçiren sosyal ağ Twitter, iç yapısında önemli bir değişikliğe imza atmak üzere. 

Twitter'ın doğrudan mesaj kısmı aynı anasayfa gibi 140 karakter ile sınırlıydı. Bu bakımdan kullanıcılar DM kısmının limitsiz olması gerektiğini aksi takdirde anasayfadan çıkıp o kısma geçmenin gereksiz bir hale geldiğini sürekli dile getiriyordu. 

Twitter bu uyarılara kulak vererek Temmuz ayı itibariyle 140 karakter limitinin kaldırılacağını açıkladı. Ayrıca ilgili uygulama geliştiricilere de bu değişikliğe göre optimizasyon yapmaları istendi. 

Twitter uzun süredir DM özelliğini daha çok ön plana çıkarmayı ve en azından kullanıcıların ağı kullanırken mesajlaşma için harici uygulamalara yönelmesini engellemeye çalışıyor. Karakter limitinin kalkması ile DM özelliğinin daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.  

http://www.droid-life.com/2015/06/11/twitter-is-removing-the-140-character-limit-in-direct-messages/ Yorum Yaz
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