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Twitter erişim sorununu çözmeye çalışıyor

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter erişim sorununu çözmeye çalışıyor
Büyük bir sosyal medya platformu olan Twitter'da kısa bir süre önce erişim problemleri yaşanmaya başladı. Popüler mikro blog sitesine erişimde problemler yaşanması hemen akıllara son günlerde sıkça yaşanan siber saldırıları getirdi.

Problemden şimdilik iOS kullanıcıları etkilenmemiş gibi gözüküyor. Ancak 3. parti uygulamalar ile erişim sağlayan kullanıcılar, android uygulaması kullanıcıları ve mobil site üzerinden giriş yapmak isteyenler başarısız oluyor. status.twitter.com adresinden yapılan resmi açıklamada ise yetkililer durumdan haberdar olduklarını ve mühendislerin problemi aşmak için çalıştığını bildirdi.

Güncelleme : Henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmasa da yaklaşık 3 saat süren erişim problemi çözülmüş gözüküyor. Sorun yaşayan kullanıcılar artık mobil cihazları ile yeniden giriş yaparak platformu kullanabiliyorlar.
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McLaren64 4 yıl
Son 1 yılda sosyal paylaşım sitesinden çıkıp TBMM'ye döndü Twitter. Sürekli siyasi tagler falan filan. Arada girer bakardım son 2-3 aydır girmedim. Ne olmuş ne bitmiş ilgimi çekmiyor artık. Zaten eski havasından çok uzak Twitter. Sürekli üye kaybediyor. En son Instagram'a bile geçilmişlerdi.
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bkaakco 4 yıl
Pek sevmediğim sitelerin başında gelir. Ancak aktif üyeleri için kötü.
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JrMaster 4 yıl
IOS mu? yahu bu haber editörleri bazen mahallede ki sokak teyzelerini dedi kodu ağzıyla haber yapmaları artık çileden çıkartır durumda, dün gece hiç bir yerden erişim yoktu...
nasıl sadece IOS gibi cümlesi kurulabilir ... gibi gibi cümleler ile önüne gelen herkes yapar oldu ...
1 Yanıt Yanıtla
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Okisht 4 yıl JrMaster
JrMaster

IOS mu? yahu bu haber editörleri bazen mahallede ki sokak teyzelerini dedi kodu ağzıyla haber yapmaları artık çileden çıkartır durumda, dün gece hiç bir yerden erişim yoktu...

nasıl sadece IOS gibi cümlesi kurulabilir ... gibi gibi cümleler ile önüne gelen herkes yapar oldu ...

Merhaba,
Dün gece saat 5 sularında olayı aktif olarak takip ettiyseniz iOS kullanıcılarının erişim sıkıntısı yaşamadığını görebilirsiniz. Tüm dünya ile aynı anda yayınlanan bir haber, o saatlerde iOS cihazım olmadığı için teyit etme şansı bulamadım fakat arkadaşlarımdan aldığım geri bildirimler, dünya basınında çıkan benzer haberleri de kaynak edinerek haberi yayınladım. Zaten haberde iOS kullanıcılar ile ilgili ifademe bakarsanız bunu net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Haberi okuyan diğer okuyucuları haber hakkında yanlış bilgilendirmenizi etik bir davranış olarak görmüyorum. Bu tarz mesajları yazmadan önce kaynak isteyebilirsiniz.

Ayrıca kaynak için ;
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İlginiz için teşekkürler, iyi forumlar
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Uqur89 4 yıl
Şuan için ios da her hangi bir sorun yaşamadım ben ama
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doctor_bey 4 yıl
Şu an bende hala hata veriyor, zaten cihazım eski, normalde de kasa kasa açıyordu ama şimdi hiç açılmıyor
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Gece772 4 yıl
?
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likeable1 4 yıl
gece sorun vardı umarım ciddi sorun olmaz böyle bir daha
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Vuh 4 yıl
Sabah 5.30 civari denemistim hesaptan atmisti tekrar girememistim simdi girdim
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dj batuhan 4 yıl
Son zamanlarda PC'den giriş yapınca bende genelde yavaş. Şuan hala yavaş.
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haberelectro 4 yıl
Bende de oldu hata verdi sonra baglandi.
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ArcosS3 4 yıl
Ne güzel DM'den yürüyorduk be :D
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