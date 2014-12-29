Twitter erişim sorununu çözmeye çalışıyor

Büyük bir sosyal medya platformu olan Twitter'da kısa bir süre önce erişim problemleri yaşanmaya başladı. Popüler mikro blog sitesine erişimde problemler yaşanması hemen akıllara son günlerde sıkça yaşanan siber saldırıları getirdi.

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Problemden şimdilik iOS kullanıcıları etkilenmemiş gibi gözüküyor. Ancak 3. parti uygulamalar ile erişim sağlayan kullanıcılar, android uygulaması kullanıcıları ve mobil site üzerinden giriş yapmak isteyenler başarısız oluyor. status.twitter.com adresinden yapılan resmi açıklamada ise yetkililer durumdan haberdar olduklarını ve mühendislerin problemi aşmak için çalıştığını bildirdi.Henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmasa da yaklaşık 3 saat süren erişim problemi çözülmüş gözüküyor. Sorun yaşayan kullanıcılar artık mobil cihazları ile yeniden giriş yaparak platformu kullanabiliyorlar.