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Twitter kamera özelliklerini güçlendiriyor

Yeni değişiklik ile birlikte kullanıcılar gönderi yazma yerine doğrudan kamera ikonuna tıklayarak paylaşıma başlayabilecekler. Değişiklik sayesinde etkileşimin artması bekleniyor.
1 yıl
1,8b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter kamera özelliklerini güçlendiriyor

Kullanıcı sayısını arttırmada sıkıntı yaşayan ve hissedarlarını memnun edemeyen Twitter, uygulama yapısında değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son olarak nefret içerikli gönderilerin yayılmasını engellemek için tedbirler alan platform şimdi kamera tarafına yöneliyor.

Kamera erişimi kolaylaşıyor

Normalde Twitter’ın kamera özelliklerini kullanabilmek için ilk olarak Tweet hazırlama menüsüne giderek buradan kamera ikonlarına tıklamanız gerekiyor. Kullanıcıya hız kaybettiren bu yapı değişmek üzere.

Ayrıca Bkz. "Hawaii valisi yanlış füze alarmı sırasında Twitter şifresini unuttu"

Gelen bilgilere göre Snapchat veya Instagram sosyal ağları gibi Twitter ağında da kamera ile ilgili gönderilerinizi doğrudan tek bir ikona tıklayarak başlatabileceksiniz. Açıklamalar ise sonradan içeriklere eklenecek.

Twitter özellikle video paylaşımı konusunda düşük seyreden etkileşimleri arttırmayı hedefliyor. Bu bakımdan ikon değişimi daha çok yayıncıları etkileyen bir unsur olacak. Şimdilik değişimin ne zaman olacağı açıklanmadı.

 

https://www.theverge.com/2018/1/25/16931844/twitter-camera-video-social-media Yorum Yaz
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