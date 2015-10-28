Twitter gelirlerini artırdı ancak zarardan kurtulamadı

İnternetin en büyük olmasa da en hareketli sosyal ağı konumundaki Twitter, yeni patronu Kordestani yönetiminde ilk mali tablosunu hissedarlarla paylaştı. Bir süre önce işten çıkarmalara başlayan Twitter, son çeyrek gelirlerinde artış yaşıyor ancak zarar da devam ediyor.





Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 569 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 58 artış kaydetti. Bununla birlikte net zarar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle yönetim kadrosunun aşırı büyümesi eleştiri konusu olmuştu. Twitter daha disiplinli bir yönetim anlayışı benimseyecek.





Kullanıcı sayısı bakımından da işler durgun sayılabilir. Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi. Facebook gibi bol içerikli bir yapısı olmayan Twitter bu sebeple daha çok haber alma ve fikir alışverişi gibi konularda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu da ergenlik çağındaki kesimleri pek kendisine çekmiyor. Yine de geçen yıla göre yüzde 11 artış mevcut.





Twitter yılın son çeyreğinde gelirlerini artırmayı bekliyor. Tahminler 695-710 milyon dolar arasında. Bununla birlikte bir süre daha sosyal ağın kara geçemeyeceği düşünülüyor zira reklam imkanları diğer platformlara göre çok daha kısıtlı ve geliri artıracak yenilikçi çözümlere ihtiyaç var.

http://www.zdnet.com/article/twitter-q3-revenue-solid-but-user-growth-stalls-at-320-million-maus/