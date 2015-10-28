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Twitter gelirlerini artırdı ancak zarardan kurtulamadı

Sosyal ağ sektöründe önemli bir konuma sahip olan Twitter, çok hareketli olan kullanıcı potansiyelini bir türlü gelire çeviremiyor. Firma üçüncü çeyrekte de zararda.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter gelirlerini artırdı ancak zarardan kurtulamadı

İnternetin en büyük olmasa da en hareketli sosyal ağı konumundaki Twitter, yeni patronu Kordestani yönetiminde ilk mali tablosunu hissedarlarla paylaştı. Bir süre önce işten çıkarmalara başlayan Twitter, son çeyrek gelirlerinde artış yaşıyor ancak zarar da devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 569 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 58 artış kaydetti. Bununla birlikte net zarar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle yönetim kadrosunun aşırı büyümesi eleştiri konusu olmuştu. Twitter daha disiplinli bir yönetim anlayışı benimseyecek. 

Kullanıcı sayısı bakımından da işler durgun sayılabilir. Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi. Facebook gibi bol içerikli bir yapısı olmayan Twitter bu sebeple daha çok haber alma ve fikir alışverişi gibi konularda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu da ergenlik çağındaki kesimleri pek kendisine çekmiyor. Yine de geçen yıla göre yüzde 11 artış mevcut.

Twitter yılın son çeyreğinde gelirlerini artırmayı bekliyor. Tahminler 695-710 milyon dolar arasında. Bununla birlikte bir süre daha sosyal ağın kara geçemeyeceği düşünülüyor zira reklam imkanları diğer platformlara göre çok daha kısıtlı ve geliri artıracak yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. 

http://www.zdnet.com/article/twitter-q3-revenue-solid-but-user-growth-stalls-at-320-million-maus/ Yorum Yaz
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EbuMuaz 4 yıl en beğenilen
"Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi."
Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?
"Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi."Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara ...
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Volkanbaba 4 yıl There goes your life
There goes your life
EbuMuaz

Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi.Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?


kullanıcılar dolara dönüşmüş işte, ekrem beyi suçlamayı bırakıp biraz kafanızı çalıştırsanız diyorum


Her kullanıcıyı 1 dolara bozdurmuşlar
There goes your lifeEbuMuazGeçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dol...
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DH Misafiri 4 yıl
Çok ilginç.
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Patren 4 yıl
irmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 569 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 58 artış kaydetti. Bununla birlikte net zarar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.
arkadaş senin gelirlerin %58 artcak 569 milyon dolar gelirin olcak
569+132 bunlar 701 milyon dolar gideri nerde yapıyorlar çok merak ediyorum
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beyazsoy 4 yıl
Ülkere yapılan darbelerle Amerika twitterın zararının karşılar twitter için ağlayan arkadaşlar üzülmesin))))
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SpaceBey 4 yıl
There goes your life
EbuMuaz Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi.Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?
kullanıcılar dolara dönüşmüş işte, ekrem beyi suçlamayı bırakıp biraz kafanızı çalıştırsanız diyorum

İlahi There goes your life bey. :)
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There goes your life 4 yıl
EbuMuaz

Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi.Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?


kullanıcılar dolara dönüşmüş işte, ekrem beyi suçlamayı bırakıp biraz kafanızı çalıştırsanız diyorum
1 Yanıt Yanıtla
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Volkanbaba 4 yıl There goes your life
There goes your life
EbuMuaz

Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi.Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?


kullanıcılar dolara dönüşmüş işte, ekrem beyi suçlamayı bırakıp biraz kafanızı çalıştırsanız diyorum


Her kullanıcıyı 1 dolara bozdurmuşlar
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EbuMuaz 4 yıl en beğenilen
"Geçen çeyrekte 316 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte 320 milyon dolara yükseldi."
Aylık aktif kullanıcı sayısı milyondan milyon dolara nasıl yükseliyor?
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