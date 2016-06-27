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Twitter görsel arama özelliğine sahip yeni çıkartmalar özelliğini duyurdu

Sosyal medya platformlarında popülerleşen çıkartmalar son olarak Twitter'a geldi. Önümüzdeki haftalarda iOS ve Android platformlarına eklenecek özelliğin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Caner Köksel
Haber Editörü
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Twitter bugün yaptığı duyuruyla iOS ve Android cihazlarına önümüzdeki haftalarda paylaşılan fotoğraflara çıkartma ekleme özelliğini kazandıracağını duyurdu. Yeni güncelleme ile Twitter'da kullanıcılar fotoğraflara yüzlerce emojinin yanında döndürülebilir özel çıkartmalardan ekleyerek paylaşmadan önce fotoğrafı kişiselleştirebilecek.
Snapchat'dekine benzer şekilde kullanıcılar tek bir fotoya birden fazla çıkartma ekleyebilecekken çıkartmaların boyutları ve yönleri üzerinde de oynamalar yapabilecek. Buna ekstra olarak özel gün ve büyük etkinlikler için kısa süreli kullanıma açık olacak çıkartmalar ile de desteklerini gösterebilecekler.
Bunlara ekstra olarak çıkartmalar üzerinden de hashtaglerde olduğu gibi arama yapmak mümkün olacak. Şirketin söylediğine göre çıkartmaya yapılan dokunma işlemiyle açılacak arayüzde dünyanın her yerindeki insanların o çıkartmayı kullandığı görselleri görmek mümkün olacak.
Net olarak bir tarih verilmezken çıkartma desteğinin iOS ve Android cihazlara bir kaç haftalık süreçte dağıtılacağı belirtiliyor. Çıkartma servisinin bir sürümü de ilerleyen süreçte Twitter.com adresinden kullanılabilir olacak.

https://blog.twitter.com/2016/introducing-stickers-on-twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 3 yıl
File gözlük takmış. çok hoş
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BekirTemel 3 yıl
hepsi birbirine benzeyecek sonunda
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