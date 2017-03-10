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Twitter hassas içerikli hesapları işaretlemeye başlayacak

Twitter, kullanıcılarına daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunmak adına hassas içeriğe sahip olan hesapları işaretlemeye başlayacak. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Twitter hassas içerikli hesapları işaretlemeye başlayacak
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Bir süredir kullanıcılarını memnun edemeyen ve sosyal paylaşım platformuna belirli sınırlar koyamayan Twitter, kontrol edemediği şeylere kullanıcılarını hazırlamak amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni sistemle Twitter’daki bazı hesaplar içeriklerine ve paylaşımlarına göre “hassas içerikli” olarak işaretlenecek.

Twitter yetkilileri bu sistem sayesinde Twitter kullanıcılarının daha güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşayacağını ve özgürlüklerinin kısıtlanmayacağını düşündüklerini dile getirdi.

Profiller neye göre işaretlenecek?

Twitter, birçok taciz karşıtı sistemi gibi bu sistemin de nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermedi. Bundan ötürü hesapların gelen şikayetler üzerine mi, yoksa otomatik olarak mı işaretlendiği bilinmiyor. Şimdilik geliştirilme aşamasında olan sistemin işaretlenen kişilere herhangi bir uyarı yapmadığı ve bilgi vermediği biliniyor. Bunun yanı sıra, aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi hesapların “hassas içeriğe sahip olması” kullanıcıdan kullanıcıya değişebilen bir durum.

(Hesabının "hassas içerik barındırabilir" olarak işaretlendiğinden haberdar mısın?  Bir iş arkadaşımdan böyle görünüyor ancak bende farklı.)

Twitter için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Araştırma sonuçları gösteriyor ki Twitter, kontrol edilemeyen kullanıcılarından ötürü diğer ünlü sosyal paylaşım sitelerinin hepsinden daha fazla sorun yaşıyor. Daha çok bilinen ismiyle "troll" Twitter kullanıcıları, yaptıkları yorumlar ve paylaşımlarla diğer kullanıcılara rahatsızlık veriyor, Twitter'ın kullanıcı ve içerik kalitesinde zarara neden oluyorlar. Bu durum Twitter için o kadar büyük bir sorun haline geldi ki, Twitter'ı satın almayı düşünen Salesforce sırf sosyal paylaşım sitesindeki trollerden ötürü teklifini geri çekti.

http://www.theverge.com/2017/3/9/14872270/twitter-anti-harassment-feature-test-sensitive-accounts Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Yine begenmedikleri hesaplari ortadan kaldirmaya ve etkisiz hale getirmeye yönelik bir sansür calismasi. Akillari sira kendi görüslerinden olmayan insanlarin hesaplarini karalamaya calisacaklar.
Yine begenmedikleri hesaplari ortadan kaldirmaya ve etkisiz hale getirmeye yönelik bir sansür calismasi. Akillari sira kendi görüslerinden olmayan insanlarin he...
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selcuksert38 2 yıl
Bugün ihanetebedel twitlerine bakarken uyarı verdi
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Yine begenmedikleri hesaplari ortadan kaldirmaya ve etkisiz hale getirmeye yönelik bir sansür calismasi. Akillari sira kendi görüslerinden olmayan insanlarin hesaplarini karalamaya calisacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 2 yıl pspoor
pspoor

Yine begenmedikleri hesaplari ortadan kaldirmaya ve etkisiz hale getirmeye yönelik bir sansür calismasi. Akillari sira kendi görüslerinden olmayan insanlarin hesaplarini karalamaya calisacaklar.

Aynen öyle...
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