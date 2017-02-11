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Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı

Günlük aktif kullanıcı sayısını bir sır gibi gizli tutan Twitter, son birkaç çeyreğe ait olan ve aylık aktif kullanıcı sayısındaki değişimi gösteren verileri paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
9
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Twitter, tüm bu verileri paylaşmış olmasına rağmen günlük aktif kullanıcı sayısını paylaşmama konusunda oldukça kararlı. Noto’nun söylediğine göre günlük aktif kullanıcı sayısı yerine büyüme oranlarına ait olan verileri paylaşmak, şimdilik onlar için daha uygun.

Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı
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Facebook, Instagram ve Snapchat gibi diğer sosyal paylaşım platformlarından farklı olarak günlük kullanıcı sayısına ait olan verileri paylaşmaktan yana olmayan Twitter, yıllık büyüme oranını ve aylık aktif kullanıcı sayısını gösteren veriler paylaştı.

Geçtiğimiz seneye ait olan veriler, Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısının birinci çeyrekte yüzde 3, ikinci çeyrekte yüzde 5, üçüncü çeyrekte yüzde 7 ve dördüncü çeyrekte yüzde 11 yükseldiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra son çeyrekte 319 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan sosyal paylaşım platformu; önceki çeyrekten 2 milyon, önceki seneden ise yüzde 4 daha fazla aylık aktif kullanıcı sayısına sahipti.

Twitter’ın baş işletme görevlisi olan Anthony Noto, yeni timeline'a geçmeleri ve en güvenilir bilgiyi üst kısımlarda gösteren sistemi kullanmaları gibi yeniliklerle hızlı bir şekilde büyüdüklerini dile getirdi.

Twitter, tüm bu verileri paylaşmış olmasına rağmen günlük aktif kullanıcı sayısını paylaşmama konusunda oldukça kararlı. Noto’nun söylediğine göre günlük aktif kullanıcı sayısı yerine büyüme oranlarına ait olan verileri paylaşmak, şimdilik onlar için daha uygun.


http://www.businessinsider.com/why-wont-twitter-give-out-its-dau-number-2017-2?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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yldrmzffr 2 yıl en beğenilen
Twitter çok severek kullanıyordum ama oranında içine ettiler heryere olduğu gibi orayada siyaset bulaştı. İyice midem bulanır oldu birde fav kalkıp beğen gelince iyice soğudum.
Twitter çok severek kullanıyordum ama oranında içine ettiler heryere olduğu gibi orayada siyaset bulaştı. İyice midem bulanır oldu birde fav kalkıp beğen gelinc...
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Kaizer Soze 2 yıl
Twitterı sevmiyorum
Saygı da duymuyorum
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susta_kazım 2 yıl
Şu aktroll sahte hesapları engelleyebilirlerse güzel olacak. Buranında tadı kalmadı adam akilli paylaşim yapamiyorsun.
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yldrmzffr 2 yıl susta_kazım
Sadece onlar değil tüm aşırı siyasi paylaşım ve hakaret içeren hesaplar kapatılmalı.
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C.LeonelMeNaldo 2 yıl
vala ben twitter hiç kullanmıyorum. sevmiyorum da.
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sis651 2 yıl
Kullanıcı sayısı artıyor ama karı da arttırmayı beceremediler...
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alemburda34 2 yıl
Ben twitter Son Dakika haber yeri olarak goruyorum.
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Barış Manço 2 yıl
Bazen önemli olaylar olunca giriyorum facebook kadar aktif kullandığım yer değil.
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yldrmzffr 2 yıl en beğenilen
Twitter çok severek kullanıyordum ama oranında içine ettiler heryere olduğu gibi orayada siyaset bulaştı. İyice midem bulanır oldu birde fav kalkıp beğen gelince iyice soğudum.
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sniper23 2 yıl yldrmzffr
yldrmzffr

Twitter çok severek kullanıyordum ama oranında içine ettiler heryere olduğu gibi orayada siyaset bulaştı. İyice midem bulanır oldu birde fav kalkıp beğen gelince iyice soğudum.

Ne yazık ki hastalık gibi her yere bulaşıyorlar.
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