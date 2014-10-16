Twitter kullanıcılar arasında para gönderme özelliğini test ediyor





Bir süre önce Tweet'ler üzerinden çevrimiçi satın alma imkanı sunmaya başlayan Twitter, bu kez kullanıcılar arasında para transferi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.





Fransa'da BPCE bankası ile yapılan denemeler kapsamında bankanın S-Money adındaki SMS üzerinden para transferi özelliği kullanılıyor ve kullanıcılar birbirlerine özel mesaj veya Tweet'ler üzerinden para gönderebiliyor.





Twitter'ın özelliğin detayları ile ilgili kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. PayPal, Apple Pay gibi oyuncularla büyüyen mobil ödeme pazarında Facebook'un da Messenger üzerinden para gönderme özelliğini denediği gündeme gelmişti. Twitter'ın da bu trendden uzak kalmak istemediği anlaşılıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/twitter-could-soon-let-you-send-money-directly-to-other-users/?utm_source=mobilerepublic