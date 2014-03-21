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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter mobil uygulamaları gönderilerdeki videoların önizlemesini sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter mobil uygulamaları gönderilerdeki videoların önizlemesini sunacak

Geçen yıl Amplify firması ile reklam videoları konusunda işbirliği başlatan Twitter, bu işbirliğini platforma uygulamaya başladı.

İşbirliği kapsamında anlaşmalı marka ve firmaların içerikleri iOS ve Android uygulamalarındaki gönderilerde önizleme olarak oynatılabilecek. Kullanıcılar gönderi içerisindeki videoya tıklayarak kısa önizlemesini izleyebilecek. Videonun tamamı için ise içeriğin olduğu siteye veya portala yönlendirilecek. 

Amplify kaynaklı videoların önizleme yapabilme imkanı sayesinde reklam videolarına olan talebin artması bekleniyor. Yenilik kısa süre içerisinde güncelleme halinde mobil uygulamalara sunulacak.  

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/03/20/twitter-rolls-out-easier-faster-video-playback/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&smid=tw-share&_r=1& Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9D2914531 5 yıl
Bu haberin ulkemizle ne alakasi var?
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anl_clk 5 yıl
Ekrem reyiz haberleri sadece yenisafaktan stardan falan okuyor heralde cunku onlar twitter kapatildi diye haber yapmadilar twitter bizim ülkede kapali ama hayat size guzel (=
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LGSalesB 5 yıl
hüloğğğğğğğğ
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armanatilgan 5 yıl
Sayın Başbakan nolur açtır twitterı be nolur :(
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eternity 5 yıl
Mivıtır haddini aşıyor
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SahiNN1 5 yıl
Haber bizlik değil kaldirabilirsiniz
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Makaroncu 5 yıl
Dahili vpn ile gelse daha makbule geçer
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Glorfindel1907 5 yıl
zamanlama manidar
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