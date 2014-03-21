Twitter mobil uygulamaları gönderilerdeki videoların önizlemesini sunacak





Geçen yıl Amplify firması ile reklam videoları konusunda işbirliği başlatan Twitter, bu işbirliğini platforma uygulamaya başladı.





İşbirliği kapsamında anlaşmalı marka ve firmaların içerikleri iOS ve Android uygulamalarındaki gönderilerde önizleme olarak oynatılabilecek. Kullanıcılar gönderi içerisindeki videoya tıklayarak kısa önizlemesini izleyebilecek. Videonun tamamı için ise içeriğin olduğu siteye veya portala yönlendirilecek.





Amplify kaynaklı videoların önizleme yapabilme imkanı sayesinde reklam videolarına olan talebin artması bekleniyor. Yenilik kısa süre içerisinde güncelleme halinde mobil uygulamalara sunulacak.

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/03/20/twitter-rolls-out-easier-faster-video-playback/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&smid=tw-share&_r=1&