Twitter, mobilde reklam uygulama önerileri sistemini deniyor





140 karakter sınırlaması ve mevcut arayüz nedeniyle çok büyük reklam alanı imkanı olmayan Twitter, farklı çözümlerle reklam gelirlerini artırmaya çalışıyor.





Bazı kullanıcıların rapor ettiği yeni gelişmeye göre Twitter, sponsorlu uygulama indirme teklifleri sunmaya başladı. Twitter bu özelliği kısa süre önce duyurmuştu ancak ilk kez resmi uygulamada yer almaya başladı. Aynı sponsorlu gönderiler gibi haber kaynağı içerisinde reklamverenlere ait uygulama teklifleri kullanıcılara sunulacak.





Facebook haber kaynağında da benzer bir reklam çeşidi mevcut ve firmanın kurulan uygulamalardan önemli miktarda gelir elde ettiği belirtiliyor.

http://thenextweb.com/twitter/2013/12/25/twitter-appears-testing-mobile-app-install-ads/#!qEwBT