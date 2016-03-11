Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor

Wall Street Journal kaynaklı habere göre Twitter, gemiden kaçmaya çalışan mutsuz çalışanlarına 50 bin ve 200 bin dolar arasında değişen bir ödeme teklif ediyor. Rapora göre ikramiye, çalışanları altı aydan bir yıla kadar elde tutmak için kısıtlı hisse senedi şeklinde sunuluyor. Ayrıca bazı çalışanları şirkette kalmaya teşvik etmek için "nakit ödeme" seçeneği bile sunuluyor.

Sorunlarla boğuşan mikroblog sitesinin hisse senetleri geçtiğimiz yıl yarıdan fazla değer kaybetti. Perşembe sabahı New York Borsası açılır açılmaz başka bir yüzde 3.5 kayıp yaşandı. Ayrıca şirket CEO'su Dick Costolo ve diğer personel de dahil olmak üzere, üst yönetimin ayrılmaya başlamasıyla bir personel göçü başlamış durumda. Eski çalışanlar ortamı stresli olarak tanımlıyorlar. Costolo şirketten ayrıldıktan sonra Guardian'a yaptığı bir açıklamada "Çalışmak için çok mutlu bir yer değil" demişti.

Yenilikler yeterli olmadı

Twitter'ın reklam temelleri sağlam ancak yenilikler olmasına rağmen aylık aktif kullanıcı sayısı gittikçe azalıyor. Yıldız şeklinde favori butonu yerine kalp şeklindeki beğeni seçeneğinin gelmesi, kullanıcıların en son haberleri yakalamasını sağlayan "Twitter Moments" (Twitter Anlar) özelliğinin sunulması ve şirketin nefret söylemlerine karşı düzenlemelerini sertleştirmesi gibi yenilikler maalesef düşüşü önleyemedi.

Facebook'un sahip olduğu Instagram ve WhatsApp'ın da dahil olduğu rakip sosyal platformlar sayı ve büyüme açısından Twitter'ı geride bırakırken, mikroblog hizmeti 300 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı etrafında takılıp kalmış durumda. Şirketin üst kısmındaki isimler de değişti: Ev Williams ve Biz Stone ile birlikte Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey, Costolo'nun ayrılışından sonra bir ay süren geçici CEO'luk görevinin ardından geçen yıl Ekim ayında kalıcı CEO olarak atanmıştı.

http://www.wsj.com/articles/twitter-bets-on-payouts-to-rein-in-talent-flight-1457571244