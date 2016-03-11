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Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor

Eski çalışanları tarafından stresli bir çalışma ortamına sahip olduğu söylenen Twitter, mutsuz çalışanlarını elde tutmak için onlara hisse senedi ve nakit ikramiye teklif etmeye başladı.
3 yıl
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7
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Wall Street Journal kaynaklı habere göre Twitter, gemiden kaçmaya çalışan mutsuz çalışanlarına 50 bin ve 200 bin dolar arasında değişen bir ödeme teklif ediyor. Rapora göre ikramiye, çalışanları altı aydan bir yıla kadar elde tutmak için kısıtlı hisse senedi şeklinde sunuluyor. Ayrıca bazı çalışanları şirkette kalmaya teşvik etmek için "nakit ödeme" seçeneği bile sunuluyor.
Sorunlarla boğuşan mikroblog sitesinin hisse senetleri geçtiğimiz yıl yarıdan fazla değer kaybetti. Perşembe sabahı New York Borsası açılır açılmaz başka bir yüzde 3.5 kayıp yaşandı. Ayrıca şirket CEO'su Dick Costolo ve diğer personel de dahil olmak üzere, üst yönetimin ayrılmaya başlamasıyla bir personel göçü başlamış durumda. Eski çalışanlar ortamı stresli olarak tanımlıyorlar. Costolo şirketten ayrıldıktan sonra Guardian'a yaptığı bir açıklamada "Çalışmak için çok mutlu bir yer değil" demişti.

Yenilikler yeterli olmadı

Twitter'ın reklam temelleri sağlam ancak yenilikler olmasına rağmen aylık aktif kullanıcı sayısı gittikçe azalıyor. Yıldız şeklinde favori butonu yerine kalp şeklindeki beğeni seçeneğinin gelmesi, kullanıcıların en son haberleri yakalamasını sağlayan "Twitter Moments" (Twitter Anlar) özelliğinin sunulması ve şirketin nefret söylemlerine karşı düzenlemelerini sertleştirmesi gibi yenilikler maalesef düşüşü önleyemedi.
Facebook'un sahip olduğu Instagram ve WhatsApp'ın da dahil olduğu rakip sosyal platformlar sayı ve büyüme açısından Twitter'ı geride bırakırken, mikroblog hizmeti 300 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı etrafında takılıp kalmış durumda. Şirketin üst kısmındaki isimler de değişti: Ev Williams ve Biz Stone ile birlikte Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey, Costolo'nun ayrılışından sonra bir ay süren geçici CEO'luk görevinin ardından geçen yıl Ekim ayında kalıcı CEO olarak atanmıştı.

http://www.wsj.com/articles/twitter-bets-on-payouts-to-rein-in-talent-flight-1457571244 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Türkiye'den bir patron transfer etsinler, "ahmet gider veli gelir" mantığı ile çalışmaya başlayıp şakır şakır "mutsuzum ben patron yea" diyen çalışanları kovar ve mevcut çalışanlar işine var gücüyle asılır.
Türkiye'den bir patron transfer etsinler, "ahmet gider veli gelir" mantığı ile çalışmaya başlayıp şakır şakır "mutsuzum ben patron yea" diyen çalışanları kovar ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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mcrew 3 yıl
çok platform var twitter ın farklı bişeyler yapması gerekiyor

bir de zamanında yöneticileri çok şımardı, dünyayı biz yönetiyoruz modunda ayaklanmalar, isyanlar bizim aracılığımzla oluyor tarzı pis pis sırıtarak yaptıkları açıklamalar vardı tv programlarında

unutmadık yani
çok platform var twitter ın farklı bişeyler yapması gerekiyorbir de zamanında yöneticileri çok şımardı, dünyayı biz yönetiyoruz modunda ayaklanmalar,...
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HAAltuntas 3 yıl
Instagram'a gider yapmayacaklardı..
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serafon 3 yıl
Temelde askeri/siyasi amaçlar için kullanılan bir araç. Yerine yenisi bulunmadıysa kesinlikle ölmesine izin verilmeyecektir!
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serkan78689 3 yıl
bilmiyorum yurt dişinda nasil kullanici kitlesi var twitterin ama turkiyedeki kullanicilarinin %95 nin ruhsal sorunlari var.
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kadirirdem 3 yıl
bizde ise basar tekmeyi :(((
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Das Boot 3 yıl
Bir furyaydı sönüyor.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Türkiye'den bir patron transfer etsinler, "ahmet gider veli gelir" mantığı ile çalışmaya başlayıp şakır şakır "mutsuzum ben patron yea" diyen çalışanları kovar ve mevcut çalışanlar işine var gücüyle asılır.
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mcrew 3 yıl
çok platform var twitter ın farklı bişeyler yapması gerekiyor

bir de zamanında yöneticileri çok şımardı, dünyayı biz yönetiyoruz modunda ayaklanmalar, isyanlar bizim aracılığımzla oluyor tarzı pis pis sırıtarak yaptıkları açıklamalar vardı tv programlarında

unutmadık yani
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