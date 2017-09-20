Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, hesap erişimine engelde ilk sırada

2012 yılından beri Twitter Şeffaflık Raporu adı altında belirli dönemlere ait hesap engelleme talepleri, engellenen hesap sayısı, engellenen tweet sayısı gibi verileri paylaşan Twitter, bu yılın ilk altı ayını kapsayan raporunu paylaştı. Ocak-haziran döneminde terörle bağlantılı toplam 299.000 hesabı askıya aldığını açıklayan Twitter, telif hakkı ihlali teşkil eden hesapların ise yüzde 75'inin ilk tweetini atmasına izin vermeden askıya alındığını belirtti.





Erişime Engelleme Taleplerinde Türkiye İlk Sırada

Raporda, mahkeme kararları veya diğer devlet kurumlarınca bir tweetin ya da hesabın erişime engellenmesi için Twitter'a toplam 6084 adet talep iletildiği belirtilirken Twitter'ın bu talepler doğrultusunda 1463 tweeti ve 297 hesabı erişime engellediği ifade edildi. En fazla erişime engelleme talebinde bulunan ülke ise Türkiye oldu. 715'i mahkeme kararı 1995'i ise diğer yetkili kurumların isteği üzerine Türkiye'den Twitter'a toplam 2710 adet talep iletilirken Twitter, talepler doğrultusunda 497 adet tweeti ve 204 adet hesabı erişime engelledi. Türkiye'nin ardından erişim engeli için Twitter'ın kapısı en çok çalan ülke ise 1039 adet taleple Fransa oldu.





Son zamanlarda ABD'de en çok tartışılan konulardan biri olan sosyal medya platformlarının kullanıcılara ait bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştığı iddiasına karşı veriler de raporda yer aldı. Dünya genelinde devlet kurumları toplam 11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birtakım bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştı. Bu alanda ABD, 4594 adet hesaba ait bilgileri talep ederek ilk sırada yer alırken ABD'yi sırasıyla Japonya(1993 hesap) ve Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.

https://transparency.twitter.com/