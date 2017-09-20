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Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, hesap erişimine engelde ilk sırada

2017'nin ilk altı ayına ait Şeffaflık Raporu'nu yayımladı. Hesap engelleme, tweet engelleme ve bilgi talebinde bulunma gibi verilerin yer aldığı raporda dikkat çeken noktalar haberimizde.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, hesap erişimine engelde ilk sırada
 

2012 yılından beri Twitter Şeffaflık Raporu adı altında belirli dönemlere ait hesap engelleme talepleri, engellenen hesap sayısı, engellenen tweet sayısı gibi verileri paylaşan Twitter, bu yılın ilk altı ayını kapsayan raporunu paylaştı. Ocak-haziran döneminde terörle bağlantılı toplam 299.000 hesabı askıya aldığını açıklayan Twitter, telif hakkı ihlali teşkil eden hesapların ise yüzde 75'inin ilk tweetini atmasına izin vermeden askıya alındığını belirtti. 


Erişime Engelleme Taleplerinde Türkiye İlk Sırada 

Raporda, mahkeme kararları veya diğer devlet kurumlarınca bir tweetin ya da hesabın erişime engellenmesi için Twitter'a toplam 6084 adet talep iletildiği belirtilirken Twitter'ın bu talepler doğrultusunda 1463 tweeti ve 297 hesabı erişime engellediği ifade edildi. En fazla erişime engelleme talebinde bulunan ülke ise Türkiye oldu. 715'i mahkeme kararı 1995'i ise diğer yetkili kurumların isteği üzerine Türkiye'den Twitter'a toplam 2710 adet talep iletilirken Twitter, talepler doğrultusunda 497 adet tweeti ve 204 adet hesabı erişime engelledi. Türkiye'nin ardından erişim engeli için Twitter'ın kapısı en çok çalan ülke ise 1039 adet taleple Fransa oldu.


Son zamanlarda ABD'de en çok tartışılan konulardan biri olan sosyal medya platformlarının kullanıcılara ait bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştığı iddiasına karşı veriler de raporda yer aldı. Dünya genelinde devlet kurumları toplam 11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birtakım bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştı. Bu alanda ABD, 4594 adet hesaba ait bilgileri talep ederek ilk sırada yer alırken ABD'yi sırasıyla Japonya(1993 hesap) ve Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı. 


https://transparency.twitter.com/ Yorum Yaz
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VeZiLay 1 yıl en beğenilen
11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birtakım bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştı. Bu alanda ABD, 4594 adet hesaba ait bilgileri talep ederek ilk sırada yer alırken ABD'yi sırasıyla Japonya(1993 hesap) ve Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.
Burası çok önemli ve Türkiyenin Twitter la kavgasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birt...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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IceRulez 1 yıl
- En fazla erişime engelleme talebinde bulunan ülke ise Türkiye oldu
- Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.
- En fazla erişime engelleme talebinde bulunan ülke ise Türkiye oldu- Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçb...
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kadirirdem 1 yıl
Şaşırmadım,ama bizim ülkenin düşmanı da sorunu da diğerlerinden daha fazla olduğundan normal de denilebilir.
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sniper23 1 yıl
Türkiye her türlü boş işte 1.inci (sosyal medya vs.) ama dolu işlerde ise sonuncu.
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BekirTemel 1 yıl
Bu kadar terör propagandasına maruz kalırsanız malum kesimlerden, ilk sırayı alırsınız ama bu hesapları bizim görmememiz terör ile mücadele değildir, gerçek mücadele bu değil.
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Kerim5100 1 yıl
Nedense hiç şaşırtmadı :D
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sadrag 1 yıl
"Twitter olumlu dönüş yapmadı" cümlesine takılmışlar.. Attığı basit bir tweet yüzünden hapiste olanları düşününce Twitter iyi yapmış diyesim geliyor.
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tugares 1 yıl
Bunlar böyle şeyler yayımlayarak herkesin beynini amblemindeki hayvanın beyniyle bir tutuyorlar. Sen önce vergini öde, memleketimize karşı şeffaf ol, sonra bizi eleştir.
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VeZiLay 1 yıl en beğenilen
11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birtakım bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştı. Bu alanda ABD, 4594 adet hesaba ait bilgileri talep ederek ilk sırada yer alırken ABD'yi sırasıyla Japonya(1993 hesap) ve Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.
Burası çok önemli ve Türkiyenin Twitter la kavgasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla +19
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mokinto 1 yıl VeZiLay
VeZiLay

11.115 adet hesap için hesaba ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep ederken Twitter bu taleplerin yüzde 60'ını olumlu yanıtladı ve hesaplara ait birtakım bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştı. Bu alanda ABD, 4594 adet hesaba ait bilgileri talep ederek ilk sırada yer alırken ABD'yi sırasıyla Japonya(1993 hesap) ve Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.
Burası çok önemli ve Türkiyenin Twitter la kavgasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Bence Amerika'nın ülkemize gizli bir ambargo uyguladığı doğru. Ama at izi it izi meselesi de var. Interpol bizi sallamıyor. Alman vatandaşı Türk yazar İspanya'da tutuklanınca bu iş iyice su yüzeyine çıktı.

Maalesef artık dışarıda güven sorunumuz var. Sadece dış ülkeler suçlu dersek bir yere varamayacağımız ortada. Haklı olmak yada olmamak meselesi değil.
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IceRulez 1 yıl
- En fazla erişime engelleme talebinde bulunan ülke ise Türkiye oldu
- Türkiye(902 hesap) izledi. Twitter Türkiye'den gelen hesap bilgileri taleplerinin hiçbirine olumlu dönüş yapmadı.
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