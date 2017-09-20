DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor

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YouTube’da esprili skeçleri ve parodileri ile güldürmeyi başaran Tahsin Hasoğlu’nun son skecinde Donanımhaber Sıcak Fırsatlar takipçilerini tasvir etti. Google Hastanesi isimli skeçte dişi ağrıyan bir hastaya Google üzerinden çözüm aranıyor.

Dişe talip olan DH ekibi hastaya “İstanbul içi ağızdan teslim eder mi?”, “Yandaki dişi de hediye eder mi?”, “Yirmilik dişimle takasa girer mi?”, “Alışveriş çekime karşılık verir mi?” gibi sorular yöneltiyor. Skeçte memurlar.net ve kızlarsoruyor.com üzerinden de diş ağırısına çözüm aranıyor.

Donanımhaber'in parçası olan sıcak fırsatlar ekibinin espirili bir şekilde ele alındığı bu videoyu, günün stresinden uzaklaşmanız adına sizlerle paylaşmak istedik.