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DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor

Donanımhaberin önemli parçalarından biri haline gelen sıcak fırsatlar ekibi espirilere konu oluyor. Fırsatları sonuna kadar değerlendiren kombolarla bileştiren ekibi Tahsin Hasoğlu skecinde ele aldı.
1 yıl
6,5b
1
23
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor
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YouTube’da esprili skeçleri ve parodileri ile güldürmeyi başaran Tahsin Hasoğlu’nun son skecinde Donanımhaber Sıcak Fırsatlar takipçilerini tasvir etti. Google Hastanesi isimli skeçte dişi ağrıyan bir hastaya Google üzerinden çözüm aranıyor.
Dişe talip olan DH ekibi hastaya “İstanbul içi ağızdan teslim eder mi?”, “Yandaki dişi de hediye eder mi?”, “Yirmilik dişimle takasa girer mi?”, “Alışveriş çekime karşılık verir mi?” gibi sorular yöneltiyor. Skeçte memurlar.net ve kızlarsoruyor.com üzerinden de diş ağırısına çözüm aranıyor.

Donanımhaber'in parçası olan sıcak fırsatlar ekibinin espirili bir şekilde ele alındığı bu videoyu, günün stresinden uzaklaşmanız adına sizlerle paylaşmak istedik.


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ardaalisahin 1 yıl en beğenilen
Bolume bak sicak firsatlar
Konuya bak magazin haberi
Yazana bak haber editoru
Hani bolum kurallari
1 Yanıt Yanıtla +143
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Marrusia 1 yıl
Bolum uzaklastirilmasi almali editor
Yanıtla +43
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cancan_burak 1 yıl
Bunları paylaşmak yerine keşke sitenin doğru çalışması için yazılımcı alsanız, trolleri temizlemek için birkaç tane yönetici alsanız.
Bu arada komik değil belli ki espiri anlayışınızı da gözden geçirmeniz gerekiyor.
Bunları paylaşmak yerine keşke sitenin doğru çalışması için yazılımcı alsanız, trolleri temizlemek için birkaç tane yönetici alsanız.Bu arada komik değil ...
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Yanıtla +28
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1 Avatar
muratcool 1 yıl
Hahaha adam gerçeklerden bahsetmiş bazı fırsatçılar alınganlık yapmış. Maalesef biz buyuz. Satılık ekran kartına anakarti da, verir misin yazani gördüm ben...
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emre1393 1 yıl
500 gramlık Antep fıstığı konusunda paket gramaja dahil mi diye soran vardı, ekşi dalga geçiyorlardı.
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Redbaron_1234 1 yıl
Konu ban, üye kilit+çöp.
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C.CEMİL 1 yıl
sıcak fırsat ruhunu anlamamış biri daha
dalga geçmek için fırsat kollayanları görüyoruz ,çoğu misafir olarak her gün bu bölümü takip ediyor ,herkesten önce ürünleri sömürüyor (bilmediğimizi zannetmesinler)
ayrıca sıcak fırsatçılar ile ölücüler farklı kategoridir
sıcak fırsatçı olunmaz ,doğulur - sıcak fırsatçıları yedirmeyiz :)
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hboluk 1 yıl
Allah'ım; ne kadar komik video. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim sanırım. Bir doktora gözükmem gerekebilir gülmekten vücudum yıprandı.
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Kerim5100 1 yıl
Tipik üzerimizden prim kasma muhabbetleri... Biz de YouTuber sığırlar diye konu açalım :D
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mrtcaan 1 yıl
editörcüm knunun sıcak fırsatla ne alakası var. espiriler "sıcak fırsat" a aitte neyse..



sen böyle yaparsan cemaat ne yapmasın ki. konu olması gereken mercilere. lütfen..
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shadowsprince 1 yıl
Editor yanlış yere konu açıyorsa,bizim yanlış yere konu açmamız çok doğalmış laynnn
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HAAltuntas 1 yıl
Videonun sonundaki espri forumda yapılıp aynı yerde kesilse "düzeysiz mesaj" sebebiyle "1" uyarı puanı verilir.

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dr20mouse 1 yıl
Gulsunler onlar gülerken biz ucuza mal alıp keyfini catiyoruz
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