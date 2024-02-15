Teröristlerin, X (Twitter) üzerinden “mavi tik” aldığı ortaya çıktı

X’te terörist ve yasaklı kuruluşlarda onay rozeti bulunuyor
Yayınlanan raporda X’in, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı 28 hesabın platformun bu tür kullanıcıları yasaklayan düzenlemelerini atlayarak doğrulanmış statü elde etmesine izin verdiği iddia ediliyor. Bunlar arasında Hizbullah lideri Hassan Nasrallah gibi yüksek profilli isimler de bulunuyor. Bu isimlerin X profillerinde “ID verified” etiketi bulunuyor, yani onay sürecinde kimliklerini X ile paylaşmışlar.
Aktarılanlara göre 28 hesabın çoğunluğu, Elon Musk’ın platformu satın aldıktan sonra getirdiği ücretli doğrulama sistemi sayesinde “onaylı hesap” statüsüne erişti. Diğer 10 hesabın ise daha önceden onaylanmış olduğu ve bu “mavi tik” işaretini korumak için aylık ücret ödedikleri belirtiliyor.
X’ten açıklama geldi
X’in Safety (Güvenlik) hesabından yapılan açıklamada ise TTP'nin iddiaları yalanlandı ve titiz tarama prosedürlerine uyulduğu belirtildi. Açıklamada, raporda yer alan bazı hesapların doğrudan yaptırım listelerinde yer almayabileceği de söyleniyor. Ek olarak gerekli görüldüğünde harekete geçileceğinin altı çiziliyor.
Halihazırda Press TV ve Tinkoff Bank'ın hesaplarında altın rozet görünüyor olsa da neredeyse tüm doğrulamalar kaldırılmış gibi görünüyor.
ABD’li işletmelerin yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlarla ekonomik işlem yapması yasak. TTP'nin belirttiği gibi, X'in kendi politikaları, ABD'de yaptırım uygulanan veya başka bir şekilde finansal işlemlerden men edilenlerin premium abonelik satın alabilmesini yasaklıyor. TTP, X'in mavi onay işaretlerini terörist gruplara ücretsiz olarak hediye etmiş olma ihtimalinin düşük de olsa mümkün olduğuna işaret ediyor. TTP, raporunda X’te yaygın olarak var olan kimliğe bürünme ihtimalini göz ardı etmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.