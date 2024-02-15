Teröristlerin, X (Twitter) üzerinden “mavi tik” aldığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project (TTP) tarafından hazırlanan bir raporda, X'in (eski adıyla Twitter) ABD tarafından belirlenmiş terör örgütü Hizbullah'ın liderleri de dahil olmak üzere yaptırımlara tabi kişilere premium abonelik satarak onları “onaylı hesaplar” olarak listelediği belirtildi. Bu durum, sosyal medya platformlarının ne kadar sıkı bir şekilde incelenmesi gerektiği sorularını tekrar gündeme taşıyor.

X’te terörist ve yasaklı kuruluşlarda onay rozeti bulunuyor

Yayınlanan raporda X’in, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı 28 hesabın platformun bu tür kullanıcıları yasaklayan düzenlemelerini atlayarak doğrulanmış statü elde etmesine izin verdiği iddia ediliyor. Bunlar arasında Hizbullah lideri Hassan Nasrallah gibi yüksek profilli isimler de bulunuyor. Bu isimlerin X profillerinde “ID verified” etiketi bulunuyor, yani onay sürecinde kimliklerini X ile paylaşmışlar.

Tam Boyutta Gör TTP’nin raporunda aynı zamanda İran'ın devlet haber kuruluşu Press TV ve Rusya'nın Tinkoff Bank’ı da bulunuyor. Bu hesaplar aylık 1.000 dolar olan altın onay işaretine sahipler. Altın onay işaret, X'teki işletmeler, kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar “Onaylanmış Kuruluşlar” adı altında veriliyor.

Aktarılanlara göre 28 hesabın çoğunluğu, Elon Musk’ın platformu satın aldıktan sonra getirdiği ücretli doğrulama sistemi sayesinde “onaylı hesap” statüsüne erişti. Diğer 10 hesabın ise daha önceden onaylanmış olduğu ve bu “mavi tik” işaretini korumak için aylık ücret ödedikleri belirtiliyor.

X’ten açıklama geldi

X’in Safety (Güvenlik) hesabından yapılan açıklamada ise TTP'nin iddiaları yalanlandı ve titiz tarama prosedürlerine uyulduğu belirtildi. Açıklamada, raporda yer alan bazı hesapların doğrudan yaptırım listelerinde yer almayabileceği de söyleniyor. Ek olarak gerekli görüldüğünde harekete geçileceğinin altı çiziliyor.

Halihazırda Press TV ve Tinkoff Bank'ın hesaplarında altın rozet görünüyor olsa da neredeyse tüm doğrulamalar kaldırılmış gibi görünüyor.

ABD’li işletmelerin yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlarla ekonomik işlem yapması yasak. TTP'nin belirttiği gibi, X'in kendi politikaları, ABD'de yaptırım uygulanan veya başka bir şekilde finansal işlemlerden men edilenlerin premium abonelik satın alabilmesini yasaklıyor. TTP, X'in mavi onay işaretlerini terörist gruplara ücretsiz olarak hediye etmiş olma ihtimalinin düşük de olsa mümkün olduğuna işaret ediyor. TTP, raporunda X’te yaygın olarak var olan kimliğe bürünme ihtimalini göz ardı etmiyor.

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