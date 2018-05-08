Twitter, uçtan uca şifrelenmiş mesajları test ediyor

Teknoloji Editörü
Twitter direkt mesaj (DM) içerisinde uçtan uca şifreleme protokolünün testine başladı. Twitter Android BETA kullanıcısı Jane Manchun Wong 'un kendi hesabında keşfettiği özellik için, "tek güncellemeyle gelecek" ifadesini kullandı. Aktarılan bilgiye göre uçtan uca şifreleme protokolü henüz kodlama aşamasında. Sistemin ne zaman aktif olacağını bilemiyoruz ancak en azından çalışmalara başladığını biliyoruz.
Şifreli mesaj önerisi 1.5 yıl önce gelmişti
Freedom Press yazarı Edward Snowden, bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Twitter CEO’su Jack Dorsey’e attığı bir twitte, direkt mesaj özelliğinin uçtan uca şifrelenmesi gerektiğini ve ayrıca; kendini imha eden mesajın eklenmesi gerektiğini söylemişti. CEO Dorsey ise bu öneriye cevaben; “makul ve düşünmeye değer” ifadelerini kullanmıştı. Görünen o ki twitter, Snowden'in önerisini yaklaşık 1.5 yıl sonra gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı. Kim bilir belki hemen arkasından da kendini imha eden mesajların da çalışmasına başlanmış olur.
https://techcrunch.com/2018/05/07/encrypted-dms/amp/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle