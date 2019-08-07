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Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı

Twitter tarafından bugün yayınlanan blog yazısında reklamlarla ilgili bir hatanın yaşandığı açıklandı. Hata sebebiyle bazı bilgileriniz izinsiz olarak kullanılmış olabilir.
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı
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Son dönemde veri ihlalleri, firmaların başına büyük dertler açıyor. Dolayısıyla özellikle sosyal medya platformları operasyonlarını şeffaf bir şekilde kullanıcılara açıklamaya çalışıyor. Twitter da hata sonucu bazı verileri izinsiz kullanmış olabileceğini yayınlandığı blog yazısından duyurdu.

Sorun reklamlarda

Mayıs 2018 tarihinden bu yana Twitter uygulaması içerisindeki reklamlardan birine tıkladıysanız, büyük ihtimalle sizin de verileriniz kullanıldı. Twitter sorunları iki madde altında açıklıyor. İlkinde reklama tıklamanız sonrasında, ülke kodu, tıkladığınız reklam hakkında bilgi ve ne zaman tıkladığınız gibi detayların iş ortaklarıyla paylaşıldığı söylendi. İkinci madde de ise Twitter’ın kullandığınız cihazın bilgisini alarak ona yönelik reklamlar göstermesi yer alıyor.

Kısacası e-posta, şifre vb. önemli veriler sızdırılmasa da küçük çapta bir ihlal yaşandığını söyleyebiliriz. Her iki hata da 5 Ağustos tarihi itibariyle düzeltilmiş. Sosyal medya devi, blog yazını “Bize güvendiniz ama önemli bir hata yaptık. Böyle bir şey yaşandığı için oldukça mutsuzuz. Benzeri hataların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” açıklamasıyla bitirdi.

Ayrıca Bkz. "LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi"

Facebook cephesinde yaşanan problemler, tüm sektörü etkilemiş durumda. Sosyal medya platformlarının veri ihlalleri karşısında daha çok duyarlı olmaya başlaması da büyük ihtimalle bu yüzden. Her ne olursa olsun firmaların veri kullanımı konusunda şeffaflaşması, kullanıcıların yararına olacaktır.



https://help.twitter.com/en/ads-settings Yorum Yaz
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