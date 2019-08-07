LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi

Güney Koreli akıllı telefon üretici LG, 6-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu görücüye çıkarabilir.

Galaxy Fold tasarımında olmayabilir

https://www.youtube.com/watch?v=7YguzVLFYd4

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Bu haber herhangi bir sızıntıya değil, bizzat LG'nin globalhesabında paylaştığı videoya dayanıyor. Şirketin yayınladığıgörüntüdeki telefonun ekranında biryer alıyor ve kısa bir süre sonra telefonun yanında ikinci bir ekran açılarak'un konum bilgisini gösteriyor.Videodaki cihaz her ne kadarişaret etse de, Galaxy Fold gibi bir tasarımla gelmeyebileceğini de söylemek mümkün. Bu telefon, ana ekranın yanına ikinci bir ekranın eklendiğimodelinin gelişmiş bir versiyonu da olabilir. Ancak tüm bu detayları net bir şekilde IFA 2019 fuarının başlamasıyla birlikte