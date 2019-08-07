LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üretici LG, 6-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu görücüye çıkarabilir.
Galaxy Fold tasarımında olmayabilirBu haber herhangi bir sızıntıya değil, bizzat LG'nin global Youtube hesabında paylaştığı videoya dayanıyor. Şirketin yayınladığı 20 saniyelik görüntüdeki telefonun ekranında bir retro oyun yer alıyor ve kısa bir süre sonra telefonun yanında ikinci bir ekran açılarak IFA 2019'un konum bilgisini gösteriyor.
Videodaki cihaz her ne kadar katlanabilir bir telefona işaret etse de, Galaxy Fold gibi bir tasarımla gelmeyebileceğini de söylemek mümkün. Bu telefon, ana ekranın yanına ikinci bir ekranın eklendiği LG V50 ThinQ modelinin gelişmiş bir versiyonu da olabilir. Ancak tüm bu detayları net bir şekilde IFA 2019 fuarının başlamasıyla birlikte öğrenebileceğiz.
https://www.youtube.com/watch?v=7YguzVLFYd4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle