Twitter, video düzenleme üzerine çalışan SnappyTV girişimini satın aldı





Sadece metin tabanlı bir sosyal ağ durumundayken önce fotoğraf, ardından da video paylaşımına olanak tanımaya başlayan Twitter, paylaşımların daha gelişmiş olması adına farklı girişimleri satın almaya devam ediyor.





Twitter'ın son hamlesi SnappyTV adlı San Fransisco kaynaklı bir girişim oldu. SnappyTV genelde medya yapımcılarına ve yayıncılara hitap eden bir girişim ve canlı yayınlardan kısa klipler oluşturarak düzenlemeye ve paylaşmaya imkan tanıyor.





Aynı Vine veya Instagram'da video oluşturur gibi kolay bir yoldan bunu yapabilen SnappyTV, son kullanıcıya yönelik olmadığı için bu platformlara rakip değil.





Twitter'ın canlı yayın konusunda son dönemde çabaları dikkatlerden kaçmıyor. Önümüzdeki dönemde Twitter üzerinden canlı yayınları yakalayarak kısa klipler halinde paylaşmamız ihtimali mevcut. Şimdilik Twitter'ın ne kadar bedel ödediği ve planlarının ne olduğu belli değil.

https://blog.twitter.com/2014/snappytv-is-joining-the-flock