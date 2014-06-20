Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, video düzenleme üzerine çalışan SnappyTV girişimini satın aldı

4 yıl
269
1
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, video düzenleme üzerine çalışan SnappyTV girişimini satın aldı

Sadece metin tabanlı bir sosyal ağ durumundayken önce fotoğraf, ardından da video paylaşımına olanak tanımaya başlayan Twitter, paylaşımların daha gelişmiş olması adına farklı girişimleri satın almaya devam ediyor.

Twitter'ın son hamlesi SnappyTV adlı San Fransisco kaynaklı bir girişim oldu. SnappyTV genelde medya yapımcılarına ve yayıncılara hitap eden bir girişim ve canlı yayınlardan kısa klipler oluşturarak düzenlemeye ve paylaşmaya imkan tanıyor. 

Aynı Vine veya Instagram'da video oluşturur gibi kolay bir yoldan bunu yapabilen SnappyTV, son kullanıcıya yönelik olmadığı için bu platformlara rakip değil. 

Twitter'ın canlı yayın konusunda son dönemde çabaları dikkatlerden kaçmıyor. Önümüzdeki dönemde Twitter üzerinden canlı yayınları yakalayarak kısa klipler halinde paylaşmamız ihtimali mevcut. Şimdilik Twitter'ın ne kadar bedel ödediği ve planlarının ne olduğu belli değil. 

https://blog.twitter.com/2014/snappytv-is-joining-the-flock Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 4 yıl
Bu kuş gözünü yükseklere dikmiş belli ki emin ve sağlam adımlarla yükseliyor.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor" 4 yıl 2si1 "Çifte etkili" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl AMD Mobile Kaveri FX-7600P Video İnceleme 4 yıl Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim